Чи є колективний імунітет від COVID-19: вчені дали відповідь

Майже у всіх людей, що перехворіли COVID-19 виробляються антитіла, в тому числі і ті, що відповідають за тривалий захист організму.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

До такого висновку прийшли вчені з Чунцинського медичного університету в Китаї, передає DailyMail. Вони перевірили 285 пацієнтів на наявність обох типів імунних клітин – IgM і IgG.

IgM-антитіла відповідають за короткочасний захист і зазвичай зникають відразу після одужання. До кінця першого тижня цей тип імунітету виявився тільки у 40% пацієнтів, а ще через сім днів він спостерігався вже у 95% всіх досліджуваних.

Більш того, організми всіх цих людей продукували IgG-антитіла, які відповідають за тривалий імунітет. Для підкріплення результатів вчені перевірили ще 69 осіб і тільки у двох з них не виробився імунітет.

Китайські вчені заявили, що імунітет від COVID-19 виробляється у 95% перехворілих

На думку дослідників, це може говорити про можливий колективний імунітет, який проявився після завершення епідемії.

У той же час, як повідомляв OBOZREVATEL, доктор біологічних наук Анча Баранова заявила, що сильний імунітет до COVID-19 формується тільки у семи-восьми відсотків людей, що перехворіли ім.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!