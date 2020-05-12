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12 травня • оновлено в 23:11
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Чи є колективний імунітет від COVID-19: вчені дали відповідь

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Майже у всіх людей, що перехворіли COVID-19 виробляються антитіла, в тому числі і ті, що відповідають за тривалий захист організму.

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До такого висновку прийшли вчені з Чунцинського медичного університету в Китаї, передає DailyMail. Вони перевірили 285 пацієнтів на наявність обох типів імунних клітин – IgM і IgG.

IgM-антитіла відповідають за короткочасний захист і зазвичай зникають відразу після одужання. До кінця першого тижня цей тип імунітету виявився тільки у 40% пацієнтів, а ще через сім днів він спостерігався вже у 95% всіх досліджуваних.

Більш того, організми всіх цих людей продукували IgG-антитіла, які відповідають за тривалий імунітет. Для підкріплення результатів вчені перевірили ще 69 осіб і тільки у двох з них не виробився імунітет.

Китайські вчені заявили, що імунітет від COVID-19 виробляється у 95% перехворілих

Китайські вчені заявили, що імунітет від COVID-19 виробляється у 95% перехворілих

На думку дослідників, це може говорити про можливий колективний імунітет, який проявився після завершення епідемії.

У той же час, як повідомляв OBOZREVATEL, доктор біологічних наук Анча Баранова заявила, що сильний імунітет до COVID-19 формується тільки у семи-восьми відсотків людей, що перехворіли ім.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
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