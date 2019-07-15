Чернівці "попливли" після потужної зливи: вражаючі відео

У неділю, 14 липня, ввечері в Чернівцях пройшла потужна злива, після чого місто буквально попливло.

Значну його частину затопило. Особливо постраждали центральні вулиці. Відео чернівецької Венеції виклали в мережі місцеві жителі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Після негоди майже на всіх автодорогах міста був ускладнений рух транспорту, а грунтові дороги – істотно розмило.

Наслідки зливи в Чернівцях Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі вулиці Києва виявилися затоплені зливою, яка пройшла у столиці вдень 14 липня.

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