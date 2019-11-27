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29 листопада • оновлено в 11:58
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Через прослушку: Рябошапка натякнув на відставку Труби

2.3т
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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка натякнув, що керівник Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба може піти у відставку.

Як повідомляє Financial Times, це може бути пов'язано з так званим "касетним скандалом", який нещодавно розгорівся в Україні.

За сломави Рябошапки, незалежність нинішнього керівника ДБР була поставлена під сумнів після опублікованих аудіозаписів, на яких він отримував доручення від керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Руслан Рябошапка натякув на відстаку Романа Труби

Руслан Рябошапка натякув на відстаку Романа Труби

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Сам Труба назвав ці аудіозаписи "фейком".

Через прослушку: Рябошапка натякнув на відставку Труби

Як писав OBOZREVATEL, у мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Роман Труба Руслан Рябошапка
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
песня такая была:..." а у нас Богдан играет на Зеленском и Трубе..."
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