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21 квітня • оновлено в 23:20
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Через піщані бурі в Україні з'явилася ще одна копія Сахари. Вражаючі фото

3.2т
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Через відсутність дощів в околицях Малина Житомирської області на полях не зійшли посіви, а розорана земля перетворилася на простори сипучого жовтуватого піску.

Фото та відео своєрідної пустелі біля містечка за сто кілометрів від столиці опублікував на своїй сторінці у Facebook український журналіст і блогер Денис Казанський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Через знищення лісів та лісосмуг, а також через посуху вітер піднімає у повітря та переносить хмари піску, який потім вкриває усе навколо", – написав він, наголосивши, що окрім пожеж, цієї весни Полісся спіткала й така біда, як піщані буревії.

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

Журналіст переконаний, що Україні терміново потрібно братися за вирішення екологічних проблем. Інакше, якщо так продовжуватиметься і надалі, країна перетвориться на "суцільну випалену та засипану піском пустелю".

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

Facebook/Денис Казанський

"У Малинському районі поля тепер нагадують Сахару. Виглядає це доволі дико… Дуже шкода Житомирщину, цього року не позаздриш людям", – додав Казанський.

Водночас у коментарях під його постом українці зазначають, що подібні "пустелі" нині можна спостерігати й у багатьох інших областях країни.

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

Facebook/Денис Казанський

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

Facebook/Денис Казанський

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

"Сахара" біля Малина на Житомирщині

Facebook/Денис Казанський

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Денис Казанський

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Денис Казанський

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Денис Казанський

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Денис Казанський

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поблизу міста Семенівка Чернігівської області внаслідок піщаної бурі 16 квітня утворилася справжня пустеля. Очевидці ділилися фото нетипового явища у соцмережах.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Житомир
Теги
фотографии соцмережі Екологія
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