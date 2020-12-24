'Дитина посиніла, не дихала': у Броварах померла однорічна дівчинка, батьки звинувачують лікарів. Подробиці

У дитячій лікарні міста Бровари на Київщині померла однорічна дівчинка. За словами батьків, лікарі не звернули уваги на їхнє попередження, що в дитини може бути алергічна реакція й набряк горла. Унаслідок цього через три години після приїзду до лікувального закладу дівчинка знепритомніла, а лікарка не змогла їй надати першу допомогу. Через кілька годин малятко померло.

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Євгенія Коротенко, мама однорічної дівчинки Жені, не може отямитися й зі сльозами згадує кожну хвилину, проведену в Броварській дитячій лікарні. Донька вмирала на очах, а лікарі нічого не могли зробити.

За словами мами, маленька Женя почала задихатися в ніч із 1 на 2 грудня. Жінка підозрює, що причиною такого стану міг стати чай зі смаком лісових ягід відомої компанії, який вона давала доньці перед сном.

"Увесь день вона була веселою, ми гуляли, гралися. Дитина не кашляла і взагалі не хворіла останнім часом. Усе було прекрасно. На вечерю вона поїла макарони із сиром, це звична для неї їжа. Єдине: я дала їй чай. Але ми його й раніше давали, тільки з полуницею, а тут був новий смак – лісові ягоди. Донька лягла спати, а вже через пів години, приблизно опівночі, вона почала крутитися і якось дивно дихати. Я подумала, що, можливо, нежить, клала її на бочок. Але вона все одно й далі видавала звуки з гортані", – згадує Євгенія Коротенко.

Уже о третій годині ночі Євгенія розбудила чоловіка Ігоря, тому що в дитини піднялася температура. Вони викликали швидку, приблизно о четвертій ранку приїхали лікарі, вкололи но-шпу й анальгін, і приблизно о п'ятій годині ранку батьки з донькою приїхали в приймальне відділення Броварської дитячої лікарні.

"Таке враження, що черговий лікар був сонний. Він разів чотири перепитував, чи є в нас хтось хворий, чи були ми в контакті з тими, хто хворіє на коронавірус. Я весь час йому казала, що немає. Але в дитини щось із горлом, схоже, алергічна реакція на новий чай, уколіть щось антигістамінне, потрібно терміново зняти набряк. Але він не звертав уваги: послухав її, виміряв сатурацію, вона була 97. Зробив укол, і нас відправили в інфекційне відділення", – каже мама дівчинки.

Вже у відділенні дівчинці поставили крапельницю, потім відправили разом із мамою на інгаляцію. Черговий лікар знову приходив, але весь час посилався на те, що поки лікарів немає, але ось-ось вони прийдуть і вже зроблять призначення. Дитині ставало дедалі гірше. Якщо раніше Женя ще стояла на ніжках, то потім постійно просилася: "Мамо, на ручки, на ручки, мамо, йдемо додому". Потім дівчинку почало рвати, вона стала млявою. І вже коли не могла говорити, показувала на горлечко.

Тільки о 8:15 з'явилася завідувачка відділення Наталія Світлична.

"Вона була незадоволена, роздратована. Почала зі зневагою питати, чи немає в нас у родині хворих. Я кажу, що немає. Подивіться, дитину вже рве, зробіть хоч щось, дайте антигістамінні препарати, відправте нас в іншу лікарню, будь ласка. Вона знову призначає інгаляцію, хоча і я, і медсестра їй кажемо, що вже робили. Чоловік із медсестрою поніс доньку на інгаляцію. Але не минуло й хвилини, як чоловік прибіг, а на руках була Женечка, яка вже вся посиніла й не дихала!" – плаче мама.

Лікарка тільки скрикнула "Ой, б**ть!", схопила дитину і понесла до маніпуляційної, звідки батьків просто виштовхали. За всім, що відбувалося, вони спостерігали у вікно.

"У них була паніка, там жодних злагоджених дій не було. Лікарка бігала й кричала:" Де кисень, б**ть, де ключ? Дайте ключ!" Вони не могли знайти вентиль від кисневого пункту, щоб увімкнути кисень. Прибігла вже інша медсестра, відкрила цей вентиль. Вони кричали: "Реанімацію, викликайте реанімацію!" – розповіла вона.

"Так минуло вже п'ять хвилин. А ще через п'ять хвилин усе затихло. Я спробувала ввійти до маніпуляційної. Донька лежала на кушетці, на її обличчі була киснева маска, а лікарка робила масаж серця. Дитина перед цим показувала ж мені ручкою на горлечко, вона не могла говорити й дихати, тільки показувала! Але вони не звертали уваги. Тоді чоловік побачив, як одна з медсестер сіла біля підвіконня й почала щось переписувати в історії хвороби", – розповіла мама дівчинки.

Тільки через 25 хвилин приїхав реаніматолог, він добирався своїм ходом, тому що не було реанімаційної машини з бригадою. Уже тоді мені чоловік сказав, що наша дочка померла. Занадто багато часу минуло. Ми ж обидва адвокати і стикалися з медичними порушеннями. Є протокол реанімаційних дій. У разі зупинки дихання дитину потрібно інтубувати безпосередньо, через трахею. Цього вчать ще на першому курсі медичного вишу, а завідувачка не змогла цього зробити. Масочка там не допоможе", – каже Євгенія.

Реаніматолог, який приїхав, уже через три хвилини вийшов і повідомив, що дитину інтубували. Тиск стабілізували, а серце запустили. І додав: "Ну ви ж розумієте, 25 хвилин вона була без кисню, ви це розумієте".

"Він натякнув нам, що навіть якщо дочка виживе, то здоровою вона вже ніколи не буде. Тому що мозок без кисню через 6-8 хвилин помирає", – з гіркотою каже мама дівчинки.

Потім почалися нескінченні години очікування біля реанімації. Спочатку за життя дитини боролися, потім її стан на кілька годин стабілізувався. Мама змогла підійти до Женечки: "Я поговорила з нею, обняла її й поцілувала. Вона була ще жива". А потім знову в дівчинки зупинялося серце і його знову запускали.

До п'ятої вечора приїхала бригада, яка мала відвезти дитину в Боярську лікарню, у дитячу реанімацію. Лікарі довго не виходили, повз пробігла медсестра з аналізами. "Нам спершу казали, що провели експрес-тест – і в дитини коронавірус. А пізніше повідомили, що прийшли результати ПЛР-тесту – вірусу немає. Можливо, вони почали її тоді колоти за протоколом від коронавірусу. Не знаю".

Близько шостої вечора батьків стали готувати до найгіршого. Дитячий реаніматолог повідомив, що вже 40 хвилин намагається реанімувати дівчинку, але її організм уже здається. Поки ще діють препарати, вона житиме, але найстрашніше може статися будь-якої хвилини. А о 18:40 лікарі зафіксували смерть дівчинки.

У довідці про смерть Жені вказано причину – пневмонія.

"Пневмонія – це вже наслідок. Після того як дитина протягом тривалого часу була без кисню, легені почали набрякати й заповнюватися рідиною. Це пневмонія. Розумієте, упродовж трьох годин, коли ми привезли доньку в приймальне відділення Броварської дитячої лікарні, лікар мав побачити, що її стан погіршується. Він не звернув на це уваги, а чекав, коли прийдуть інші лікарі. Він міг просто по-людськи сказати: везіть її в Боярку, поки є час, у нас машин немає, я домчала б її за 40 хвилин по порожніх дорогах. А потім завідувачка відділення не змогла правильно надати допомогу. Вона не інтубувала дитину, а чекала реаніматолога. Час минув", – каже Євгенія.

Нині поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України за фактом смерті дитини. Батьки написали заяву, справу повинні перекваліфікувати на ч. 2 ст. 140 – неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки для неповнолітніх.

"Але щоб ви розуміли, ця стаття передбачає тільки три роки позбавлення волі. Знаючи, як усе це робиться, розумію, що тепер справу затягуватимуть, проводитимуть різні експертизи. Потім нададуть позитивні характеристики на цих медиків, вдячні відгуки пацієнтів. І суд повинен буде все це врахувати. І в кращому разі винні отримають умовний термін і заборону на три роки обіймати посаду. Ніхто за цією статтею не сяде.

У лікарні навіть не провели службового розслідування, а цих лікарів не усунули від виконання обов'язків на час слідства. Вони й далі там лікують дітей", – каже Євгенія Коротенко.

Але батьки, обидва адвокати, збираються боротися за те, щоб винних було покарано до кінця. У самій лікарні коментувати ситуацію навідріз відмовляються, посилаючись на те, що триває слідство.