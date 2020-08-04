Тернопіль та Луцьк збунтувалися проти карантину. Чи покарають мерів і що загрожує містам 'червоної' зони

Із першого серпня по всій Україні набула чинності постанова про розподіл країни на чотири карантинні зони ("зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону"), ухвалена комісією з ТЕБ (техногенно-екологічної безпеки). Згідно з картою розділу, Тернопіль, Луцьк та Кіцманський район Чернівецької області потрапили в останню – червону зону. Мери Тернополя й Луцька виступили проти такого рішення, вважаючи його необґрунтованим.

Наразі залізничне сполучення з Тернополем і Луцьком припинено, всі інші види транспорту працюють у звичайному режимі. У Луцьку частина автобусів не вийшла на маршрут, але для міста ця кількість не є критично важливою. На відміну від Тернополя й Луцька, в Кіцманському районі введено повномасштабні карантинні обмеження.

Чому саме ці міста потрапили у "червону" зону й чи відповідатимуть мери за бунт, читайте на OBOZREVATEL.

Які саме заборони діють у "червоній" зоні?

У містах, які потрапили в "червону" зону, діють такі обмеження:

- припиняється робота громадського транспорту;

- забороняється відвідування навчальних закладів;

- закриваються ТРЦ, ресторани, кафе та готелі;

- забороняються планові госпіталізації;

- діють обмеження для масових заходів;

- припиняється прийом до дитячих таборів.

Варто нагадати, що Кабмін під час ухвалення рішення про карантинні зони передав частину повноважень місцевій владі.

МОЗ готове надіслати так званий десант у області з "червоної" зони

У коментарі OBOZREVATEL заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що за критеріями захворюваності на коронавірус, які публікуються щодня на сайті МОЗ, Тернопільська область дійсно два дні поспіль перебуває в "зеленій" зоні. Але для того щоб держкомісія ТЕБ переглянула принцип "зональності" для тієї чи іншої області, потрібно, щоб цей показник триматися не менш ніж три дні. Якщо в цій області результати не зміняться й залишатимуться на такому ж рівні, то тоді Тернопільська обласна адміністрація має повторно звернутися до Кабміну, щоб питання повторно розглянули.

"Якщо завтра буде перевищення одного із чотирьох національних показників, то вони будуть продовжувати перебувати в "червоній" зоні, поки ситуація не вирівняється за нормативними показниками", – додав він.

Щодо Волинської області, то Ляшко зауважив, що вона продовжує 12-13 днів поспіль перевищувати національні показники розповсюдження COVID-19, тому там питання щодо стабілізації положення поки що не стоїть.

"Я вас запевняю, що національна комісія ТЕБ відслідковує ці речі, і якщо відбуваються якісь зміни, то відразу проводяться засідання й ухвалюються відповідні рішення для того, щоб виводити регіони з "жовтої", "помаранчевої" або "червоної" зон. Зараз не йдеться про те, що Луцьк, Тернопіль або Кіцманський район завели на місяць у карантин, як це було в березні або у квітні. Ми повинні підходити раціонально, щоб зменшити рівень захворюваності й не допустити летальних випадків. Тому тут треба ставити на ваги економічну доцільність і смертність, щоб зрозуміти, що саме буде переважати", — сказав чиновник.

За словами Ляшка, адаптивний карантин — це такий баланс між епідеміологічною ситуацією і економікою. "Ми це також розуміємо й відразу розпочали пом'якшення з цим карантином. І ми декілька разів демонстрували графіки, коли в нас після цього відбулося зростання рівня захворюваності",— зауважив він.

Також Ляшко порадив мерам міст звертатися до Кабінету міністрів, щоб їм допомогли з економічними програмами, з підтримкою малого й середнього бізнесу. Ба більше, вони готові туди направити так званий "десант" (групу епідеміологів), який може допомогти вирішити всі медичні питання.

"Особисто до мене мери не зверталися. Я спілкувався з очільниками обласних адміністрацій по Тернопільській області. Вони розпитували, і ми пояснювали, як це відбувається. Департамент охорони здоров'я також із ними спілкується, вони постійно на контролі щодо заповненості ліжок, виплат медикам, які працюють, наявності медичних засобів тощо. Ця робота ведеться постійно. Ми готові говорити й допомагати кожному, ми відкриті до діалогу. Усі мають зрозуміти, що ми маємо навчитися жити в нових реаліях, які не є досить приємними", – розповів Ляшко.

Наразі, за словами чиновника, епідеміологи працювали в Херсоні, а також на сході країни.

Місцева влада несе величезні збитки

Якщо в МВС вважають, що мери будуть відповідати за кожного померлого від коронавірусу, то юрист дотримується іншої думки.

У коментарі OBOZREVATEL начальниця пресслужби мерії Тернополя Мар'яна Зварич розповіла про те, що на сесії міської ради депутати визнали рішення Держкомісії ТЕБ та постанову Кабміну такими, що суперечать нормам Конституції України (наприклад, статтям 24, 33, 39, 42, 49, 64 ).

"Міська рада зобов'язала всі комунальні підприємства та організації забезпечити роботу дитячих садків і громадського транспорту, а також підтримувати життєдіяльність міста на належному рівні. Звичайно ж, це передбачає дотримання всіх карантинних вимог, таких як соціальна дистанція, носіння масок і перебування обмеженої кількості людей у приміщеннях. Ми звернулися до міністра охорони здоров'я України Максима Степанова з проханням про виведення Тернополя з "червоної" зони, мотивуючи це тим, що в нас усі показники поширення COVID-19 ідуть на спад", – зазначила чиновниця.

За словами Зварич, усі показники щодо коронавірусу (зокрема кількість протестованих і інфікованих людей) передаються через Обласний лабораторний центр на спеціальну платформу в МОЗ. Результати було подано 30 липня, а станом на 1 серпня показники були вже зовсім іншими.

"Загалом усі дані надсилаються й аналізуються протягом 5 днів. І якщо подивитися на графік, то в нас епідеміологічна ситуація пішла на спад. Зараз у нас усі показники в нормі. Станом на друге число й за нашими підрахунками, ми вже повинні бути в "зеленій" зоні", – пояснила вона.

Зварич зазначила, що карантинні обмеження завдали сильного удару по економіці Тернополя, привівши до недоотримання міським бюджетом 100 мільйонів гривень. Місцева влада вже витратила більш ніж 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом (зокрема на доплати лікарям, а також закупівлю товарів першої необхідності й медичних апаратів). Через карантин багато тернополян втратили роботу, а деякі компанії змушені були закритися.

"Усе це додаткові втрати для місцевого бюджету. Ми досі не можемо відновити свою діяльність. Що ж стосується подальшого розвитку подій, то ми будемо стежити за реакцією з боку центральної влади. Зазвичай вони намагаються конструктивно вирішувати всі питання", – додала вона.

У пресслужбі Луцької міської ради також не розуміють, чому їхнє місто потрапило в "червону" зону. Вони не згодні з таким рішенням і готові відстоювати свою позицію будь-якими доступними правовими засобами. На думку чиновників, інші міста мають більш високі показники захворюваності, але вони не потрапили в "червону" зону.

"Нові обмеження серйозно вплинуть на життєдіяльність міста. Через запроваджений навесні карантин ми вже зараз маємо проблеми з наповненням бюджету. Крім того, припинення роботи громадського транспорту, закриття дитячих садків і закладів громадського харчування створять проблеми для більшої частини жителів міста, які залишаться без роботи й засобів до існування", – відзначили OBOZREVATEL у мерії.

Вони також звернулися до центральної влади з проханням вивести місто з "червоної" зони й перевести його в "помаранчеву".

Карантин в Україні Ukrinform ​​

Мери міст не зобов'язані виконувати розпорядження МОЗ

Якщо в МВС вважають, що мери будуть відповідати за кожного померлого від коронавірусу, то юрист дотримується іншої думки.

У коментарі OBOZREVATEL правозахисник Іван Ліберман заявив, що мери міст не підкоряються Міністерству охорони здоров'я, оскільки будь-які його розпорядження й рішення мають рекомендаційний характер і не є обов'язковими. З юридичної позиції вони мають право не виконувати їх тому, що згідно із законодавством будь-які посадові особи місцевих органів влади керуються положеннями, прописаними в законі.

"Керівники міст керуються тільки законом, а не постановами. Через те що в Україні немає закону з цього приводу, ця постанова може розглядатися лише як рекомендація. З юридичної позиції за її невиконання не передбачено ніякої юридичної відповідальності. Може бути лише кар'єрна або етична відповідальність. Керівництво міста не можуть притягнути до адміністративної відповідальності, оскільки воно не порушило закон. Як можна порушити те, чого немає у природі?" – запитує він.

На його думку, після події мери областей можуть ігнорувати не тільки ці, але й інші розпорядження.

"Вони можуть ігнорувати все, зокрема й раніше ухвалені рішення з різних питань, якщо вони вважають, що юридично вони не несуть ніякої відповідальності", – додав він.

Коментуючи ситуацію з розподілом країни на карантинні зони, глава правозахисної громадської організації "Дело принципа" Олександр Гуміров зазначив, що він цілком і повністю підтримує мерів, які відмовляються виконувати карантинні обмеження.

"Я підтримую кожного, хто ще зберіг здоровий глузд і здатний усвідомлювати очевидні речі. Карантин абсолютно незаконний, нерозумний і неадекватний. Він не дає можливості впоратися з загрозами, від яких він повинен захищати, а також не відповідає юридичному визначенню поняття "правопорядок". Вимоги такого карантину неможливо виконати. Кожен, хто їх виконує або вимагає від інших їхнього виконання, з огляду на Конституцію України є злочинцем", – додав він.