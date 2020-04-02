Через 10 років в Україні може трапитися катастрофа, під загрозою виживання – кліматолог

Для світу і України в цілому є наступні 10 років, щоб уникнути найбільш катастрофічних змін клімату, після яких погода стане непередбачуваною.

Про це в інтерв'ю УНН розповів голова Української кліматичної мережі Ілля Єременко.

Кліматолог пояснив, що зараз опади випадають нерівномірно, тому рослини пересушені, через що відбувається їх загоряння. Також з великою кількістю опадів не справляються наші системи дощової каналізації. Наприклад, в деяких містах після зливи вода може стояти глибиною в метр.

Засуха

На думку Єременка, існує певна межа, після якого зміни клімату стануть непередбачуваними і неконтрольованими.

"Поки ми цей кордон не перейшли, у нас є найближчі 10 років для того, щоб уникнути найбільш катастрофічних змін. Це важливо, адже безпосередньо пов'язане з вирощуванням їжі", – пояснив він.

Кліматолог підкреслив, що людство розвивалося в умовах стабільного клімату, але його кардинальні зміни вдарять по виживанню людей.

"Ми знали, що якщо тут росте жито, то вона тут буде рости в наступному році і через 10 років теж. Люди могли розраховувати на врожай, плюс-мінус, звичайно, погода мінялася, але якісь розрахунки можна робити, а зміни клімату, вони підставлять під загрозу вирощування їжі ", – попередив Єременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру ДСНС України Тетяна Адаменко повідомила, що якщо в Україні збережуться справжні темпи підвищення температури, частина її ризикує перетворитися на пустелю.

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