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2 квітня • оновлено в 09:51
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Через 10 років в Україні може трапитися катастрофа, під загрозою виживання – кліматолог

5.1т
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Для світу і України в цілому є наступні 10 років, щоб уникнути найбільш катастрофічних змін клімату, після яких погода стане непередбачуваною.

Про це в інтерв'ю УНН розповів голова Української кліматичної мережі Ілля Єременко.

Кліматолог пояснив, що зараз опади випадають нерівномірно, тому рослини пересушені, через що відбувається їх загоряння. Також з великою кількістю опадів не справляються наші системи дощової каналізації. Наприклад, в деяких містах після зливи вода може стояти глибиною в метр.

Засуха

Засуха

На думку Єременка, існує певна межа, після якого зміни клімату стануть непередбачуваними і неконтрольованими.

"Поки ми цей кордон не перейшли, у нас є найближчі 10 років для того, щоб уникнути найбільш катастрофічних змін. Це важливо, адже безпосередньо пов'язане з вирощуванням їжі", – пояснив він.

Кліматолог підкреслив, що людство розвивалося в умовах стабільного клімату, але його кардинальні зміни вдарять по виживанню людей.

"Ми знали, що якщо тут росте жито, то вона тут буде рости в наступному році і через 10 років теж. Люди могли розраховувати на врожай, плюс-мінус, звичайно, погода мінялася, але якісь розрахунки можна робити, а зміни клімату, вони підставлять під загрозу вирощування їжі ", – попередив Єременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру ДСНС України Тетяна Адаменко повідомила, що якщо в Україні збережуться справжні темпи підвищення температури, частина її ризикує перетворитися на пустелю.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
клімат погода
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какой ещё "стабильный климат"? Украинские климатологи это нечто. Помню, бабушка моя рассказывала, как достался ей на работе отпуск в июне и она очень радовалась, планы строила, как каждый день на море будет ездить, а в итоге весь отпуск проходила в сапогах. В Риге. Вот вам и "стабильный климат"
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
нужно создавать стратегические запасы воды на время выращивания. переходить на искусственный полив,причём очень экономный,сейчас это возможно.По ДНепру и другим рекам в водохранилищах к лету надо повышать уровень для полива и переходить на капельный полив,пока засухи не превратили наши земли в пустыни.Калифорния так и делает.
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семенов Александр
семенов Александр
в Общем будет то мокро ,то сухо
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