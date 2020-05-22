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22 травня • оновлено в 19:08
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Сергій Васильєв
Сергій Васильєв
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Человек - легенда. Сгусток оптимизма и жизнелюбия. Юрию Рыбчинскому - 75

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Сегодня свое 75-летие отмечает Юрий Рыбчинский.

Мне посчастливилось близко познакомиться с ним еще в конце 90-х и до сих пор при случае с удовольствием бывать в его компании. Человек - легенда. Сгусток оптимизма и жизнелюбия. Талант в обрамлении многих талантов... Креативная атмосфера прямо искрит вокруг него, заставляя творить даже тех людей, от кого совершенно не ожидаешь услышать рифму. Тем не менее, я услышал и попросил разрешение опубликовать здесь эксклюзивное стихотворение, посвященное юбиляру. Его автор - давнишний друг именинника Григорий Суркис.

Человек - легенда. Сгусток оптимизма и жизнелюбия. Юрию Рыбчинскому - 75

Забыв про тяжесть быстротечных лет,

Я продолжаю мчаться против ветра,

Сейчас, как начинающий поэт,

Пишу тебе, великий наш Маэстро!

Когда на сердце мокрые снега,

И чёрный флаг качается на рее,

Я вспоминаю песню "Берега",

И на душе становится теплее!

Когда врагов, всем сердцем не любя,

Держу свою глухую оборону,

Я вспоминаю, Юрочка, тебя,

И вечный текст про "белую ворону!"

Уже за горизонтом озорным,

Те годы, где так молоды подружки,

Я согревают душу не спиртным,

В который раз, я слушаю "Кукушку!"

Ты так велик! Ты видишь жизни суть,

Которую по кочкам разбросало,

И то, что "Мертві бджоли не гудуть",

Вся Украина от тебя узнала!

И потому краснею и стою,

Я – дилетант, перед тобою – глыбой,

Ты знаешь, любишь нашу всю семью,

А наша вся семья – навеки с Рыбой!

Ты золотой Динамовский фанат,

Бушующий футбольный непоседа,

Когда возобновят чемпионат,

То для тебя, Маэстро, все победы!

А на твоем столетии позволь,

Представить многолетнюю работу:

Я для тебя спою " Виват, король!"

От всей души и без фальшивой ноты!!!!

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Автор
Сергій Васильєв Сергій Васильєв
Тема
Блог про життя
Джерело
Джерело: Facebook Сергея Васильева
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