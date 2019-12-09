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9 грудня • оновлено в 11:47
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"Чекаємо звільнення!" У Донецьку залишили зворушливе послання для ЗСУ

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У тимчасово окупованому Донецьку патріоти, які не підтримують російську агресію, привітали українських військових із Днем ВСУ.

Так, вони вивісили плакат кольору українського прапора з написом "Донецьк вітає українську армію з Днем ВСУ. Чекаємо звільнення від російської окупації". Відповідне фото виклала у Facebook російська опозиційна журналістка Олена Риковцева (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У мене на Фейсбуці є одна подруга з Донецька, яка взагалі дуже багато сил витрачає на те, щоб пояснювати людям, що живуть на мирних територіях України, що в так званій ДНР зовсім не суцільно "ватники" і "сепари", що це не було їх вибором", – написала вона.

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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Журналістка додала, що багато хто у так званій ДНР чекають свободи від терористів.

"Вони чекають свободи від бандитів, вони чекають нормального життя з рештою України. Вона постить ось такі фотографії. Вона просить про них не забувати", – написала Риковцева.

Також вона висловила надію, що на зустрічі "нормандської четвірки" президент України Володимир Зеленський зможе щось зробити для встановлення миру на Донбасі.

"Чекаємо звільнення!" У Донецьку залишили зворушливе послання для ЗСУ

Facebook \ Олена Риковцева

Як писав OBOZREVATEL, мережу зворушило повідомлення, надіслане волонтерам із окупованого Донецька, в якому висловлюється підтримка українським воїнам.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Донецьк
Тег
Збройні сили України
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Под покровом ночи, мимо пулемётных вышек и минных полей пробиралась Лена Рыковцева, прижимая к исхудавшему и истерзанному пытками телу, плакат-символ. Цель героизма одна - фотография для мордокниги. Пусть знает Пьяный президент, что он не один.
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Хо Хол
Хо Хол
Что-то из разряда насрать на красной площади от лютой ненависти к москалям, но при этом не снимать штаны, а то отхватишь пиздюлeй :D
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Страшно вспомнить, но и в нашем городе, весной 14, на улицы выползла ватно-коммуняцкая пиZдота .Пара-тройка тысяч, перекошенными от злобы рожами, орали- "РАСИЯПУТИНВВИДИ". Но, народ у нас вменяемый, одна мысль, что по нашему городу будет бродить биошлак из раши, приводила народ в бешенство. Короче, вся эта дрянь получила пенделя под зад .
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