"Чекаємо звільнення!" У Донецьку залишили зворушливе послання для ЗСУ

У тимчасово окупованому Донецьку патріоти, які не підтримують російську агресію, привітали українських військових із Днем ВСУ.

Так, вони вивісили плакат кольору українського прапора з написом "Донецьк вітає українську армію з Днем ВСУ. Чекаємо звільнення від російської окупації". Відповідне фото виклала у Facebook російська опозиційна журналістка Олена Риковцева (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У мене на Фейсбуці є одна подруга з Донецька, яка взагалі дуже багато сил витрачає на те, щоб пояснювати людям, що живуть на мирних територіях України, що в так званій ДНР зовсім не суцільно "ватники" і "сепари", що це не було їх вибором", – написала вона.

Ілюстративне фото

Журналістка додала, що багато хто у так званій ДНР чекають свободи від терористів.

"Вони чекають свободи від бандитів, вони чекають нормального життя з рештою України. Вона постить ось такі фотографії. Вона просить про них не забувати", – написала Риковцева.

Також вона висловила надію, що на зустрічі "нормандської четвірки" президент України Володимир Зеленський зможе щось зробити для встановлення миру на Донбасі.

Facebook \ Олена Риковцева

Як писав OBOZREVATEL, мережу зворушило повідомлення, надіслане волонтерам із окупованого Донецька, в якому висловлюється підтримка українським воїнам.

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