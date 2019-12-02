"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

У мережі жорстко розкритикували пост президента України Володимира Зеленського про загибель бійців "Альфи" СБУ. У ньому він пообіцяв домогтися припинення вогню для порятунку життів інших Героїв.

Однак користувачі Facebook побачили в його словах меседж про капітуляцію і закликали не здавати країну, за яку гинуть захисники, російському агресору.

"Вово, я чітко пам'ятаю твій передвиборний меседж – війни немає, просто влада заробляє на війні. Питання: хто зараз на ній заробляє?", "Володечко! Один загиблий, два загиблі, три, десять!!! Ти ще не зрозумів, що з ордою нех*й домовлятися?", "Ви не доб'єтеся, ви нас вб'єте", "Це наслідки вашого "перемир'я". І двічі наслідки нашого вибору", "Нам потрібна перемога, а не припинення вогню, запам'ятай нарешті", – обурюються українці.

Володимир Зеленський

Крім того, люди нагадали Зеленському про його мирну стратегію "потрібно просто припинити стріляти" і закликали його адекватно відповідати окупантам на вбивства наших громадян.

"Їх убили, "припинити вогонь"? Це так держава наша тепер реагує на вбивць і зловмисників?", "Тьху. Ми обов'язково помстимося. Ось що хочуть почути бійці від головнокомандувача. А чи не це ниття", "Скільки ще українських воїнів мають перестати стріляти навіки, щоб дійшло – план "перестати стріляти" не працює?", "Що, за планом "потрібно просто припинити стріляти" пішло щось не так? Скільки людей загинуло, а реакції і висновків нуль", "За що ви так не любите український народ?" – звертаються з криком душі до президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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