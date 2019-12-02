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2 грудня • оновлено в 22:07
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"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

6.1т
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У мережі жорстко розкритикували пост президента України Володимира Зеленського про загибель бійців "Альфи" СБУ. У ньому він пообіцяв домогтися припинення вогню для порятунку життів інших Героїв.

Однак користувачі Facebook побачили в його словах меседж про капітуляцію і закликали не здавати країну, за яку гинуть захисники, російському агресору.

"Вово, я чітко пам'ятаю твій передвиборний меседж – війни немає, просто влада заробляє на війні. Питання: хто зараз на ній заробляє?", "Володечко! Один загиблий, два загиблі, три, десять!!! Ти ще не зрозумів, що з ордою нех*й домовлятися?", "Ви не доб'єтеся, ви нас вб'єте", "Це наслідки вашого "перемир'я". І двічі наслідки нашого вибору", "Нам потрібна перемога, а не припинення вогню, запам'ятай нарешті", – обурюються українці.

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

Новини
Смертельні травми: на Донбасі трапилася трагедія з воїнами ОС

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крім того, люди нагадали Зеленському про його мирну стратегію "потрібно просто припинити стріляти" і закликали його адекватно відповідати окупантам на вбивства наших громадян.

"Їх убили, "припинити вогонь"? Це так держава наша тепер реагує на вбивць і зловмисників?", "Тьху. Ми обов'язково помстимося. Ось що хочуть почути бійці від головнокомандувача. А чи не це ниття", "Скільки ще українських воїнів мають перестати стріляти навіки, щоб дійшло – план "перестати стріляти" не працює?", "Що, за планом "потрібно просто припинити стріляти" пішло щось не так? Скільки людей загинуло, а реакції і висновків нуль", "За що ви так не любите український народ?" – звертаються з криком душі до президента.

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а кто тебя заставлял джампинговать?
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hunt andres
hunt andres
Спасти армию Героев!))) Где их взрастили, этих героев то???
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Николаев Олег
Николаев Олег
А кто разозлился? Кто в киевской тёплой квартире, или кто в земляном блиндаже?
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