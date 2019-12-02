"Чекаємо помсти, а не ниття!" Українців розгнівав пост Зеленського про загибель бійців

У мережі жорстко розкритикували пост президента України Володимира Зеленського про загибель бійців "Альфи" СБУ. У ньому він пообіцяв домогтися припинення вогню для порятунку життів інших Героїв.
Однак користувачі Facebook побачили в його словах меседж про капітуляцію і закликали не здавати країну, за яку гинуть захисники, російському агресору.
"Вово, я чітко пам'ятаю твій передвиборний меседж – війни немає, просто влада заробляє на війні. Питання: хто зараз на ній заробляє?", "Володечко! Один загиблий, два загиблі, три, десять!!! Ти ще не зрозумів, що з ордою нех*й домовлятися?", "Ви не доб'єтеся, ви нас вб'єте", "Це наслідки вашого "перемир'я". І двічі наслідки нашого вибору", "Нам потрібна перемога, а не припинення вогню, запам'ятай нарешті", – обурюються українці.
Володимир Зеленський
Крім того, люди нагадали Зеленському про його мирну стратегію "потрібно просто припинити стріляти" і закликали його адекватно відповідати окупантам на вбивства наших громадян.
"Їх убили, "припинити вогонь"? Це так держава наша тепер реагує на вбивць і зловмисників?", "Тьху. Ми обов'язково помстимося. Ось що хочуть почути бійці від головнокомандувача. А чи не це ниття", "Скільки ще українських воїнів мають перестати стріляти навіки, щоб дійшло – план "перестати стріляти" не працює?", "Що, за планом "потрібно просто припинити стріляти" пішло щось не так? Скільки людей загинуло, а реакції і висновків нуль", "За що ви так не любите український народ?" – звертаються з криком душі до президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.
Загиблими виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.
Нагадаємо, раніше Зеленського піддали гострій критиці в мережі через публічну суперечку з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко і абсолютне ігнорування новини про смерть командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова.
Після скандалу на сайті президента України з'явився указ про посмертне нагородження Коростельова орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Однак незабаром в суспільстві знову здійнялася хвиля обурення. Адже приїхавши до Станиці Луганської, Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Коростельова досить сухо і всього за пів хвилини. Наприкінці промови він посміхнувся, що вкрай розлютило українців.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".