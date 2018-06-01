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Чекає сюрприз: синоптики розповіли про зміну погоди в Україні

4.1тЧитати новину російською

У п'ятницю, 1 червня, на більшу частину території України прийде похолодання.

Атмосферний тиск почне рости, і погоду визначатиме гребінь антициклону з центром над Білоруссю, повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями прогнозується короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

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У західних областях місцями без опадів, температура вночі +11 ... + 15°, удень +24 ... + 27°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

На півночі України ясно. Температура вночі +5 ... + 9°, вдень +18 ... + 22°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

У центрі України ясно, температура вночі +7 ... + 11°, вдень близько +22 ... + 24°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

На сході України без опадів, вночі +5 ... + 10°, вдень +18 ... + 22°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

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У південних областях України сонячно, температура вночі +14 ... + 19°, вдень близько +23 ... + 27°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

У Києві 1 червня без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2018 року погода піднесе українцям кілька сюрпризів. Зокрема, обіцяної "африканської спеки" чекати не варто.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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