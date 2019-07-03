Чекає розплата! У Генштабі ЗСУ пригрозили Путіну через обстріл медиків на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ потужно відреагували на обстріли підконтрольними Росії бойовиками українських медиків на Донбасі та інші кричущі порушення Кремлем міжнародного права.

Відповідне звернення було опубліковано пресслужбою Генштабу в Facebook.

"Цей цинічний і ганебний факт порушення міжнародного гуманітарного права і Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ, керованими і підтримуваними з Кремля, відбувся після 29 червня, коли Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні надала звіт для ЗМІ та широкої громадськості про ноту Міністерства закордонних справ України, в якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройних сил України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганській завершено", – прокоментували в ЗСУ обстріл ворогом машини українських медиків.

У Генштабі ЗСУ пригрозили Путіну

Особливу увагу звернули також на те, що Росія всупереч рішенню Міжнародного трибуналу продовжує незаконно утримувати захоплених у Чорному морі моряків.

"Цим Російська Федерація вкотре продемонструвала всьому світу нехтування основоположними принципами міжнародного права, грубо порушуючи його норми, руйнування підвалин світового правопорядку, зухвале невиконання взятих на себе зобов'язань, так само як це сталося під час незаконної окупації АР Крим та м. Севастополя та триває на Донбасі", – відзначили в Генштабі.

Полонені моряки

Також у ЗСУ заявили, що слова Путіна на саміті в японській Осаці про захоплення українських моряків, які нібито раніше сказав начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, – чергова провокація.

"Заява президента РФ не відповідає дійсності і є відвертою брехнею з метою дискредитації вищого військового керівництва України в дусі російських інформаційно-психологічних операцій, не є винаходом путінської ери, а лише продовженням ще традицій маніпулювання фактами за рецептами КДБ СРСР", – йдеться в заяві.

У Генштабі ЗСУ попередили Росію, що відповідальність за всі злочини, вчинені нею, невідворотна.

"Адже вчинені збройними формуваннями РФ і її терористами-найманцями військові злочини і злочини проти людства не мають термінів давності", – підсумували в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 липня терористи обстріляли "Хаммер", на якому військові медики евакуювали пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер у лікарні.

Пізніше стали відомі імена загиблих медиків. Це – водій "Хаммера" Сергій Майборода і радіотелефоніст-санінструктор Ірина Шевченко.

2 липня в Мар'їнському районі на Донбасі терористи знову обстріляли автомобіль медиків-волонтерів, у результаті чого були поранені дві особи.

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