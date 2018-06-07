"Частина русского мира": Путін запропонував давати громадянство РФ українцям

Президент Росії Володимир Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского мира".

Таку заяву він зробив під час "прямої лінії".

"Я вже говорив про те, як ми повинні ставитися до отримання російського громадянства нашими співвітчизниками і тими, хто вважає себе частиною великого "русского мира". Це в першу чергу стосується українських громадян, де б вони не були, де б не проживали", - заявив він.

За його словами, він раніше давав вказівки керівництву міграційної служби, щоб спростити всі процедури отримання громадянства.

Він також вважає, що в подальшому необхідно внести в закони, проекти яких є в Держдумі, механізм лібералізації всього, що стосується російського громадянства.

Володимир Путін

За його словами, питання громадянства не буде залежати від національності чи віросповідання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін під час "прямої лінії" назвав українців і росіян "одним народом" зі спільним майбутнім.