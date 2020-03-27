Головна Новини
27 березня • оновлено в 14:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Чапкіс розгромив Ємця за "трупів у 65" і звернувся до Зеленського

2.1т
Читати матеріал російською

Знаменитий український хореограф Григорій Чапкіс виступив з критикою у бік міністра охорони здоров'я Іллі Ємця через його висловлювання про те, що бізнес повинен підтримувати молодих українців в боротьбі з коронавірусом, але не витрачати фінанси на людей віком понад 65 років.

У коментарі виданню "ГОРДОН" Чапкіс зазначив, що прожив уже 90 років і планує ще, а Ємець, по суті, назвав людей у віці 65+ трупами.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Мене трусить цілий день від слів міністра охорони здоров'я. Він по суті заявив, що люди після 65 років – трупи. І це говорить людина, якій менше ніж, через через рік буде 65! У нього дах поїхав. Я прожив 90 років і ще хочу жити, а він, мерзотник, таких, як я, вважає трупами. У нашій країні сьогодні тільки один труп, живий, – це міністр охорони здоров'я Ємець", – заявив Чапкіс.

"Хочу жити!" Чапкіс розгромив Ємця за "трупів у 65" і звернувся до Зеленського

На його думку, після такої заяви Ємець більше не може обіймати посаду міністра.

"Я хочу звернутися до президента Зеленського з відкритою заявою – цю людину треба негайно зняти з посади. Закликаю відкрити петицію на сайті президента з вимогою відставки міністра. Упевнений, вона збере більше 25 тисяч підписів дуже швидко. Я хочу тільки одного: щоб цю людину зняли. Посадовець, який так мислить, не має права обіймати цю посаду", – підкреслив співрозмовник.

Відзначимо, що цинічна фраза прозвучала у "Великому інтерв'ю" для телеканалу "112 Україна" і викликала шквал критики в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особи
Ілля Ємець Григорій Чапкіс
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
6
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Забралов Ник
Забралов Ник
більше того і лікарем називатись... Гіпократ би таких і на поріг медицини не пустив.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги