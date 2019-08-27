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Б'ють і не пускають до туалету: в одеській психлікарні жорстко знущаються з пацієнтів

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В Одеському обласному центрі психічного здоров'я, в якому трапилася смертельна пожежа, зафіксували кричущі порушення з боку персоналу.

Відповідні дані опублікував секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Перевірку там провели співробітники департаменту реалізації національного превентивного механізму.

"Зокрема, у відділенні №21 чоловіки скаржилися, що молодший медперсонал не дозволяє їм ходити в туалет вночі. Один із пацієнтів, який після перелому ноги фактично прикутий до ліжка, стверджував, що його за неохайність б'є по обличчю і залякує санітарка. При цьому немає належного догляду, через що з'явилися пролежні на тілі. А в травматології оперативне лікування йому так і не було проведено", – йдеться у звіті.

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В одеській психлікарні знущаються з пацієнтів

В одеській психлікарні знущаються з пацієнтів

Пресслужба омбудсмена України

В одеській психлікарні жорстоко поводяться з пацієнтами

В одеській психлікарні жорстоко поводяться з пацієнтами

Пресслужба омбудсмена України

Визнали жорстоким поводженням також обмеження для пацієнтів, які перебувають на лікуванні за власною згодою.

"Вони не можуть виходити за межі відділень, день проводять в огороджених майданчиках на лавках і гумових шинах. У відділенні №6 заходити до їдальні дозволено тільки строєм по п'ять осіб. До власних продуктів пацієнти мають доступ виключно у встановлений час (10:00 і 16:00)", – розповіли в секретаріаті омбудсмена.

В одеській психлікарні знущаються з пацієнтів

В одеській психлікарні знущаються з пацієнтів

Пресслужба омбудсмена України

Моніторингова група також зазначила, що після пожежі в закладі, у результаті якої загинули пацієнти і медсестра, вживаються заходи для забезпечення безпеки. Однак на вікнах залишаються ґрати, навіть у тих палатах, які виходять в закриті двори з високими парканами.

Відзначається, що звіт за результатами візиту буде направлений керівництву Одеської облдержадміністрації, Міністерства охорони здоров'я України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня пожежа в психіатричній лікарні забрала життя 6 осіб.

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Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа в психіатричній лікарні
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Пигин Макс
Пигин Макс
Враньё это всё! Вон, Махова, Кожедуба и Шапиро даже до интернета допускают. Или может они сами свои клетки научились открывать?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Пигин Макс, а мне кажется кого-то не хватает. Видать забили до смерти.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Как и во всей психбольнице "Украина" впрочем.
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