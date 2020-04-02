Був лише "благенький" костюм: медбрат заразився COVID-19 і помер вдома на самоті

У Лондоні (Англія) у себе вдома на самоті помер 57-річний медбрат Томас Харві, який заразився коронавірусом COVID-19 від пацієнтів.

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Двері в житло виламали після того, як чоловік перестав відповідати на дзвінки колег, пише Daily Mail.

Харві більше 20 років пропрацював в Державній службі охорони здоров'я (NHS) в лікарні Goodmayes в східному Лондоні.

Епідемія коронавірусу

Раніше Харві висловлював стурбованість з приводу відсутності захисного спорядження для медперсоналу. Так само він поскаржився, на "благенький" захисний костюм і маску. Його дочка Таміра Харві заявила, що загибель йїї ого батька можна було запобігти, адже він був "в хорошій формі і здоровий, і у нього немає ніяких проблем зі здоров'ям".

"Я не відчуваю, що вони (співробітники NHS – Ред.) в даний час в безпеці. Я не думаю, що вони думають, що вони в безпеці. Уряд міг би запобігти цьому", – зазначила вона.

Томас Харві

Колега померлого Маргарет Баррон додала, що він заразився вірусом в своєму відділенні і помер через два тижні.

"Він дбав про всіх свої пацієнтів в міру своїх здібностей і був любим багатьма. Він був чудовим колегою, чоловіком, батьком, дідусем і кращим другом", – поділилася жінка.

Відзначається, що Харві став п'ятою жертвою коронавірусу серед медперсоналу в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом заразилися по всьому світу вже більше 935 тисяч осіб.

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