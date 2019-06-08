Бунт Філарета проти ПЦУ: релігієзнавець пояснила, чого чекати

Спроби почесного патріарха Православної церкви України Філарета відновити Київський патріархат показали, що він практично втратив підтримку в ПЦУ.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила релігієзнавець Людмила Филипович, коментуючи демарш почесного патріарха ПЦУ.

На питання, чи загрожує Україні позбавлення Томосу через дії почесного патріарха ПЦУ, Филипович відповіла: "Ні, цього не станеться. При всій активності почесного патріарха, скликання на "братську бесіду" на день святого Макарія, спроби скликати помісний собор на 11 червня, говорять про те, що у Філарета немає масової підтримки серед ПЦУ. Фактично весь єпископат знаходиться на боці Епіфанія".

"Можна продовжувати анархію в церкві, але почесний патріарх повинен розуміти, що цими діями він абсолютно не на боці ідеї єдності. Церква довела, що вона стала досить самостійним і досконалим організмом, і може протистояти", – зазначила експерт.

Филипович вважає, що почесним патріархом керують "особисті амбіції і бажання насадити в новій церкві стару авторитарну форму правління, коли ми ідентифікуємо церкву з її предстоятелем".

"У Філарета є своя власна думка, йому дозволяють висловлюватися в рамках об'єднаної ПЦУ і демонструвати настрої. Це свідчить про те, що ми йдемо шляхом демократизації, ніхто один одному рот не закриває... Церква повертається до традиції соборноправності, коли кожен ієрарх має право на висловлювання, чого при владі Філарета практично не існувало. Згадайте, чи був хоч один випадок, коли хоч один з ієрархів виступив проти його точки зору? Та ніколи", – підкреслила вона.

При цьому релігієзнавець вважає, що ідея Філарета щодо створення Київського патріархату "буде існувати як далека перспектива для нашої ПЦУ, тому що віруючі, які зараз знаходяться в стані митрополії, хотіли б підняти цей статус до рівня патріархії".

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

У відповідь у Православній церкві України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

У свою чергу, Філарет оголосив, що ліквідація Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) не має юридичної сили.

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