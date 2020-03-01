Двох молодих людей, які в суботу ввечері, 29 лютого, їхали по Русанівській набережній у Києві та впали в канал, з крижаної води витягнув прокурор Київської області Казбек Тадеєв.

Він виявився родичем екс-депутата Ельбруса Тадеєва. OBOZREVATEL поговорив з Казбеком.

Казбек Тедеєв Facebook Казбека Тедеєва

"Я їхав по вул. Ентузіастів і коли проїжджав неподалік від ресторану "Мацон" (на розі бульвару Шамо та вул. Ентузіастів), почув гучний жіночий крик. Я зупинився, запитав, що сталося. Мені відповіли, що в канал впала машина. Я навіть ще не зреагував. "Там діти!". Я почув слово "діти" і для мене це був якийсь сигнал", – згадує Казбек.

Йому знадобилося секунд 30, щоб зорієнтуватися, що робити. І це стало порятунком для молодого подружжя, які перебували в машині.

"Я підбіг до місця падіння, біля води стояло 4-5 осіб. Але ніхто не намагався допомагати – просто допомогти вибратися. І я стрибнув в канал. На поверхні води була тонка крижана скоринка, і це було дуже неприємно. Було холодно, просто по-звірячому холодно, хоча до цього в машині показувало всього мінус 2", – згадує Казбек.

Досяг дна і зробив крок до машини

"Мені здалося, що глибина каналу метри два. У всякому разі, я відчув дно. І відразу кинувся до пасажирських дверей. Вода засмоктувала. А дівчина, років 24-25, тоненька така, повисла на вікні, воно було розбите. Я її став витягувати, а вона виривалася. Мабуть, від стресу", – розповідає Казбек.

Машина, з якої витягли людей

Казбек каже, що не всі деталі пам'ятає, наприклад, хто розбив вікно.

"Мабуть, через адреналін, адже це стрес навіть для мене, прокурора. Мені здається, що я розбивав вікно, але дівчина зсередини теж намагалася його відкрити. У хлопця, її чоловіка, були вже судоми. Я витягнув спочатку її, потім його", – каже Казбек.

Казбек толком не пам'ятає, як приїхала швидка, лікарі якої обробили йому рани.

"У мене порізані руки склом. Лікарі швидкої обробили і сказали, що медична допомога мені більше не потрібна. І мені тоді здавалося, що не потрібна. Хлопців забрали в лікарню, а я поїхав додому. Не спав до 5 ранку. А сьогодні відчуваю себе дуже погано. Температура 38, кашель і стан, як від переохолодження. Але все нормально, не хвилюйтеся. Найголовніше, що люди врятовані і здорові. Завтра викличу лікаря", – говорить Тедеєв.

Казбек Тедеєв Facebook Казбека Тедеєва

Родич екс-депутата

До слова, на Русанівці колись жив його знаменитий родич, троюрідний брат Ельбрус Тедеєв.

"Так, Ельбрус там жив, зараз живе десь в центрі. Але я у нього не був. Хто він і хто я. Він – легенда світового спорту. Найтитулованіший борець України. А я просто займався спортом, кандидат в майстри спорту з боротьби. Зимовим плаванням і моржуванням не займався ніколи", – сміється Казбек

За його словами, на Русанівці він опинився випадково, і погано знає цей район.

До речі, прокурор, Казбек Тедеєв брав участь в декількох гучних справах.

"Одна з найгучніших справ – "про золотий батон" Януковича. Я цю справу закривав і проводив слідчі дії. Тоді активісти говорили, що його вкрали. Але проведені слідчі дії довели, що його не було. А якщо б він був, і в такій вазі, як його описували, він би навіть при найнижчій пробі важив би 16 кг, так що просто так його не вкрадеш", – сміється Казбек.

Він також вів кримінальне провадження щодо правозахисниці Ірини Ноздровської, яка була вбита в кінці грудня 2017 року.

"Прокуратуру Київської області тоді дорікали в упередженості. Дійшло до того, що вже після її загибелі мені довелося показати нашу переписку з Іриною, де вона дякувала мені і моїм батькам", – зітхає Казбек.

За його словами, він також вів справу добровольця батальйону "Донбас", американського громадянина Марка Поплавського, який загинув під Іловайськом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ввечері в суботу, 29 лютого, легковий автомобіль вилетів з дороги прямо в Русанівський канал.

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