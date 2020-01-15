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15 січня • оновлено в 18:31
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/ Суспільство

Було 48 млн: в Україні провели електронний перепис населення

2.3т
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Український уряд провія електронну перепис населення і збирається оприлюднити результати на наступному тижні.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, передає Інтерфакс. Він зазначив, що похибка нового методу нижче, ніж у традиційного перепису.

"Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик, всі вони дали приблизно однаковий результат. На наступному тижні, сподіваюся, ми зможемо поділитися цими даними", – розповів Дубілет.

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За його словами, в уряді сперечаються про необхідність проводити традиційну перепис населення в 2020 році. Міністр вважає, що цього робити не потрібно.

Дмитро Дубілет

Дмитро Дубілет

ТСН

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні готуються до перепису населення. За словами топ-чиновників з Кабінету міністрів, вона пройде в електронному вигляді і допоможе заощадити кілька мільярдів. Деякі соціологи ж називають це профанацією і марною тратою грошей.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Дмитро Дубілет
Тег
населення
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Крым Андрей
Крым Андрей
По последним данным 100% населения нашей страны пользуется интернетом. Это показал опрос, проведённый в интернете.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Поди 30 миллионов цубатых обезьян наберётся.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А чего ж они методиками не похвастались то? Ни в одном государстве подобных нет, чтобы давали результат с небольшой погрешностью.Даже у их хваленого запада. А тут такой прорыв!
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