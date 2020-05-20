Буковину накрив новий спалах COVID-19: десятки хворих, є жертви

З початку пандемії на Буковині коронавірусом інфікувалися 2796 людей

Лікарні в області переповнені хворими на COVID-19, які мають і супутні захворювання

У Чернівецькій області за минулу добу коронавірус діагностували в 54 пацієнтів і зафіксували три нові смерті від нього. Хоча ще у вихідні в регіоні фіксували вдвічі-втричі менше випадків.

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Загалом упродовж доби лабораторний центр дослідив 376 нових зразків. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За минулі три доби госпіталізовано 81 особу. Я вважаю, що це велика кількість. Упродовж цього періоду від ускладнень COVID-19 померли восьмеро буковинців", – сказав він.

У Чернівецькій області нова хвиля COVID-19

Щоправда, підкреслив посадовець, спостерігається в області й "динаміка на одужання". Зокрема, впродовж тих же трьох діб від коронавірусу вилікувалися ще 119 пацієнтів.

"У лікарнях Чернівецької області заповнено 56% ліжок, виділених для недужих на коронавірус. Однак інфекційні відділення у деяких медзакладах заповнено на 100%. Це, зокрема, обласна клінічна лікарня, Глибоцька та Сторожинецька ЦРЛ", – пояснив Осачук.

За даними Чернівецької ОДА, на Буковині зафіксували ще п'ять летальних випадків, у трьох із цих пацієнтів підтвердили COVID-19. Всі вони мали важкі супутні хвороби.

Так, у міській лікарні помер 43-річний чернівчанин із підтвердженим COVID-19, який мав пневмонію, а також хворів на рак легень. Не змогла подолати коронавірус і 62-річна пацієнтка з Кіцманського району, котра мала важку пневмонію та хворіла на цукровий діабет і кардіосклероз. Ще одну жертву ускладнень вірусу зафіксували в обласній лікарні – помер 58-річний пацієнт, який мав хронічну хворобу нирок і перебував на гемодіалізі. Крім цього, у чоловіка були діагностовані стенокардія, кардіосклероз, пневмонія та коронавірус.

Загалом від початку спалаху на Буковині COVID-19 інфікувалися 2796 людей. Із них 113 пацієнтів померли від ускладнень захворювання, тоді як щонайменше 682 – одужали та виписалися з медзакладів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарнях Чернівців майже закінчилися місця для хворих на коронавірусну інфекцію, заявив мер міста Олексій Каспрук.

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