''Будуть гей-паради!'' На росТБ влаштували істерику через нові правила сексу в Україні

Нові правила сексу в Україні, які набули чинності 11 січня, викликали бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

В ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" депутат Держдуми Олег Нілов заявив, що правки були нібито внесені для того, щоб "будь-якого незгодного переконаного комуніста, революціонера можна було за цією статтею ще й притягти і закрити".

"Звичайно, це дуже сумно. Але думаю, що це підготовка до того, що раз ви Європа, то і гей-парадам у вас бути, це такі будуть права захищені на законодавчому рівні, і шестистатева у вас буде орієнтація, як це Європа вже зараз просуває", - замарив він.

Олег Нілов

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові правки до Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за секс без згоди, навіть подружній, містять низку недоліків і вимагають прийняття додаткових законодавчих актів.

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