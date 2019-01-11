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''Будуть гей-паради!'' На росТБ влаштували істерику через нові правила сексу в Україні

2.8тЧитати матеріал російською

Нові правила сексу в Україні, які набули чинності 11 січня, викликали бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

В ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" депутат Держдуми Олег Нілов заявив, що правки були нібито внесені для того, щоб "будь-якого незгодного переконаного комуніста, революціонера можна було за цією статтею ще й притягти і закрити".

"Звичайно, це дуже сумно. Але думаю, що це підготовка до того, що раз ви Європа, то і гей-парадам у вас бути, це такі будуть права захищені на законодавчому рівні, і шестистатева у вас буде орієнтація, як це Європа вже зараз просуває", - замарив він.

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Олег Нілов

Олег Нілов

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові правки до Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за секс без згоди, навіть подружній, містять низку недоліків і вимагають прийняття додаткових законодавчих актів.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
пропагандаСекс
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Аланов Ванадий
Аланов Ванадий
Главную проблему решили, теперь заживут счастливо
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Истерика от смеха. Угарают над кастрюлеголовым стадом.
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Питон Каа
Питон Каа
Да ну, какая там еще истерика, позавидовали просто, ведь Украина семимильными шагами приближается к Европе. Осталось только шесть полов законодательно ввести и все, считай в ЕС.
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Питон Каа
Питон Каа
Миценко Андрей, поддерживаю, нет предела совершенству.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Питон Каа, А мы пойдем дальше, мы введем восемь, или даже десять полов. Пусть потом Йевроппа нас догоняет.
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