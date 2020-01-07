"Будемо стояти до кінця": бійці з передової записали яскраве привітання з Різдвом. Відео

Українські військові із зони Операції об'єднаних сил на Донбасі привітали українців з Різдвом.
Відео в Facebook опублікував український боєць Віктор Сізон.
"Коли ви сьогодні ніжитеся ще в ліжку, то в той час наші хлопці з "нуля" передають вам привіт і вітають з Різдвом Христовим", – йдеться в повідомленні.
Військові розповіли, що ніч на 7 січня пройшла тихо, без обстрілів з боку російських окупаційних військ. До захисників на свято приходив капелан. На відео бійці також передали привіт своїм рідним містам і розповіли, що "за Україну будуть стояти до кінця".
Також військові подякували волонтерам, які їх підтримують на фронті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня збройні формування РФ п'ять разів обстріляли позиції українських захисників в зоні проведення ООС на Донбасі, в результаті чого двоє військовослужбовців були поранені.
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