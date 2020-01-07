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7 січня • оновлено в 12:05
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"Будемо стояти до кінця": бійці з передової записали яскраве привітання з Різдвом. Відео

1.8т
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Українські військові із зони Операції об'єднаних сил на Донбасі привітали українців з Різдвом.

Відео в Facebook опублікував український боєць Віктор Сізон.

"Коли ви сьогодні ніжитеся ще в ліжку, то в той час наші хлопці з "нуля" передають вам привіт і вітають з Різдвом Христовим", – йдеться в повідомленні.

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Військові розповіли, що ніч на 7 січня пройшла тихо, без обстрілів з боку російських окупаційних військ. До захисників на свято приходив капелан. На відео бійці також передали привіт своїм рідним містам і розповіли, що "за Україну будуть стояти до кінця".

Також військові подякували волонтерам, які їх підтримують на фронті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня збройні формування РФ п'ять разів обстріляли позиції українських захисників в зоні проведення ООС на Донбасі, в результаті чого двоє військовослужбовців були поранені.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Різдво
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Наливаймо браття кришталеві чаші,щоб шаблі не брали щоб кулі менали голівоньки наші!!!!наснаги братчики )))))))))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Артеллерист Моня, стоять до конца надо было в августе 2014-го.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Пять лет на одном месте,пяяячтттьь лет ,Карл.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
До КОНЦА ...это хорошо ))
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