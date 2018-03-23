Буде потоп: синоптики попередили українців про небезпечне явище

Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках України 23 березня.

Під загрозою Одещина, повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру.

"23 березня на р. Дунай біля м. Вилкове, внаслідок впливу нагінного вітру, очікується рівень води 150-160 см, при досягненні і перевищені відмітки 155 см, можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста. На 8 год 22 березня рівень води р. Дунай біля м. Вилкове дорівнює 140 см над нулем поста", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", за прогнозами синоптиків, у найближчі суботу та неділю, 24-25 березня, на території України почнеться поступове потепління.