Буде погано два дні: Україну накриє магнітна буря

В Україні на початку березня, після досить тривалого затишшя сонячної активності, очікується магнітна буря рівня G1.

Спалах прогнозується 4 березня. Магнітосфера залишиться збудженою і 5 березня, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

У цей період можуть нездужати метеочутливі люди: відчуватиметься слабкість, нездужання і головні болі, дратівливість. Фахівці радять під час магнітних бур відмовитися від вживання алкоголю, більше відпочивати і проводити час на свіжому повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-невропатолог Юлія Івченко розповіла, які люди реагують на магнітні бурі.

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