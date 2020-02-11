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11 лютого • оновлено в 11:06
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Буде погано два дні: Україну накриє магнітна буря

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В Україні на початку березня, після досить тривалого затишшя сонячної активності, очікується магнітна буря рівня G1.

Спалах прогнозується 4 березня. Магнітосфера залишиться збудженою і 5 березня, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

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У цей період можуть нездужати метеочутливі люди: відчуватиметься слабкість, нездужання і головні болі, дратівливість. Фахівці радять під час магнітних бур відмовитися від вживання алкоголю, більше відпочивати і проводити час на свіжому повітрі.

Буде погано два дні: Україну накриє магнітна буря

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-невропатолог Юлія Івченко розповіла, які люди реагують на магнітні бурі.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна
Тег
Магнітна буря
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
С кастрюлями если на голове, совсем плохо будет, металл же)
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Бублик HORT
Бублик HORT
Pyankovsky Alexey, а для тех кто в пилотке, совсем беда. Оставшиеся мозги совсем усохнут. :)
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