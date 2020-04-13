БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови – медик

Протитуберкульозна вакцина БЦЖ може сприяти тому, що людина або не захворіє коронавірусною хворобою, або перенесе її в легкій формі, тільки за однієї умови.

Про це під час прямого ефіру на Facebook OBOZREVATEL розповів лікар з США Леонід Ісаков (проскролльте до кінця новини, щоб подивитися відео).

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Медик зауважив, що в даний час бракує даних, щоб говорити про "статистично вивірені результати", що підтверджують ефективність вакцини БЦЖ в профілактиці захворювання коронавірусом.

У той же час він пояснив, що ця вакцинація може створювати певні позитивні передумови. "Теоретично вакцина БЦЖ може працювати, але тільки в тому випадку, якщо вона дає формування так званого комплексу Гона. Якщо це тіло Гона має місце в легені, то там у великій кількості знаходяться макрофаги, тобто клітини-вбивці, які як раз і здатні здійснювати противірусний захист", – пояснив лікар.

БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови

У той же час, якщо проба Манту показує відсутність у пацієнта комплексу Гона, "він буде беззахисним" перед коронавірусом.

"БЦЖ вакцина на сам вірус ніякого ефекту не може спричиняти. Але просто тому, що збільшується кількість імунокомпетентних клітин, поліпшується шанс людини або перехворіти в легкій формі, або не заразитися взагалі", – уточнив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, раніше була оприлюднена статистика, згідно з якою в країнах, де широко поширена програма вакцинації, в яку входить щеплення БЦЖ, смертність від коронавірусу в 5,8 разів нижче, ніж в тих, які її не використовують.

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