"Бродячий аферист!" Філарет вирішив завести у церкву скандального священика

Почесний патріарх Філарет вирішив зробити архієреєм скандального священика-афериста Даниїла Кудибіна.

Обряд посвячення в сан він зібрався провести у Володимирському соборі Києва 17 грудня, написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря.

"Анаксіос! Не достойний! Почесний патріарх Філарет має намір здійснити ганебний вчинок – "зробити архієреєм" Даниїла Кудибіна. Бродячого афериста, який за своє життя багато разів змінив юрисдикції і "юрисдикції". Який в середині 2000-х років уже був "єпископом" у "патріарха Мойсея" (Олега Кулика), звідки пішов до зборища самозванців під назвою "Українська православна церква в Америці" (в якій збиралися ті, хто посварився з Олегом Куликом)", – обурився Зоря.

Даниїл Кудибін Facebook Євстратія Зорі

Даниїл Кудибін в одній з церков, до якої він приєднався Facebook Євстратія Зорі

Обряд "наречення" Кудибіна Facebook Євстратія Зорі

Крім того, нагадав він, одіозний Кудибін встиг побувати в УАПЦ і в УПЦ КП, де очікував і домагався, щоб бути єпископом, адже його раніше отримане від самозванців звання не могло бути визнане.

"Але через численні скандали, який шлейфом тягнуться за його життям, замість бажаного начальницького положення отримував догани і виключення. І ось тепер свято на честь великомучениці Варвари у Володимирському соборі осквернюється дійством "наречення" і "хіротонії" цього бродячого беззаконника. Навіть в оточенні почесного патріарха соромляться того, що відбувається – ні повідомлень, ні фотографій офіційно не було поширено", – розповів Зоря.

Як писав OBOZREVATEL:

Синод ПЦУ у четвер, 5 грудня, дав очільнику ліквідованої УПЦ КП Філарету дозвіл на довічне проживання і "використання для своєї діяльності" комплексу будівель в Києві на Пушкінській.

Патріарх після цього різко відповів Митрополиту Епіфанію. Церковник із сарказмом подякував ПЦУ за те, що його не викинули на вулицю.

Епіфаній раніше розповів, що почесний патріарх Філарет під час виборів предстоятеля озвучив своє бажання очолити Православну церкву України, але потім відмовився.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram