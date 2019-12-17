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17 грудня • оновлено в 11:20
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"Бродячий аферист!" Філарет вирішив завести у церкву скандального священика

1.5т
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Почесний патріарх Філарет вирішив зробити архієреєм скандального священика-афериста Даниїла Кудибіна.

Обряд посвячення в сан він зібрався провести у Володимирському соборі Києва 17 грудня, написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря.

"Анаксіос! Не достойний! Почесний патріарх Філарет має намір здійснити ганебний вчинок – "зробити архієреєм" Даниїла Кудибіна. Бродячого афериста, який за своє життя багато разів змінив юрисдикції і "юрисдикції". Який в середині 2000-х років уже був "єпископом" у "патріарха Мойсея" (Олега Кулика), звідки пішов до зборища самозванців під назвою "Українська православна церква в Америці" (в якій збиралися ті, хто посварився з Олегом Куликом)", – обурився Зоря.

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Даниїл Кудибін

Даниїл Кудибін

Facebook Євстратія Зорі

Даниїл Кудибін в одній з церков, до якої він приєднався

Даниїл Кудибін в одній з церков, до якої він приєднався

Facebook Євстратія Зорі

Обряд "наречення" Кудибіна

Обряд "наречення" Кудибіна

Facebook Євстратія Зорі

Крім того, нагадав він, одіозний Кудибін встиг побувати в УАПЦ і в УПЦ КП, де очікував і домагався, щоб бути єпископом, адже його раніше отримане від самозванців звання не могло бути визнане.

"Але через численні скандали, який шлейфом тягнуться за його життям, замість бажаного начальницького положення отримував догани і виключення. І ось тепер свято на честь великомучениці Варвари у Володимирському соборі осквернюється дійством "наречення" і "хіротонії" цього бродячого беззаконника. Навіть в оточенні почесного патріарха соромляться того, що відбувається – ні повідомлень, ні фотографій офіційно не було поширено", – розповів Зоря.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Патріарх Філарет Євстратій (Зоря)
Місце
Україна Київ
Теги
Володимирський собор Православна церква України
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Старий з глузду зїхав
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pechenyuk Oleksandr, Да вся Украина съехала, и уже давно.
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