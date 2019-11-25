Але як це буде – не знають: у Зеленського оголосили боротьбу з фейками у соцмережах

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, що українська влада збирається розпочати серйозну боротьбу з фейками та дезінформацією у соціальних мережах.
Водночас про те, у який спосіб це відбуватиметься, докладно пояснити не зміг. Планами щодо інформаційної політики він спробував поділитися в інтерв'ю "Українській правді". Характерно, що в цій бесіді фраза "не знаю" з вуст міністра пролунала щонайменше дев'ять разів.
"Ми можемо побудувати систему, в якій є функція попередження, превенція розповсюдження такої інформації. Коли ми говоримо: так не роби, бо це червоні прапорці. Друга історія: коли ми можемо заблокувати цю історію у спосіб, який визначений законодавством. Й інформація, що надходить від соціальної мережі, теж має фіксуватися", – заявив він.
Володимир Бородянський оголосив боротьбу з фейками і дезінформацією
Водночас коментуючи ситуацію, коли найбільшу загрозу для поширення фейкової інформації становлять різні месенджери, Бородянський не зміг докладно пояснити методи регулювання такого контенту. Наприклад, у телеграм-каналах, адже там він поширюється чи не найшвидше.
"Можливо, ми скажемо: "Шановні громадяни, ви маєте знати, що в телеграм-каналі поширюється фейкова інформація. І ми як держава повідомляємо вам", – тільки й зауважив міністр.
Щодо того, у який спосіб держава збирається це робити, він зазначив, що не знає.
"Не на всі питання просто сьогодні в мене є відповіді. Ми розуміємо напрямок, за яким маємо пройти, і виклики, які на цьому шляху в нас є. А також, що ми крок за кроком маємо забезпечити зменшення контенту, який можна назвати дезінформацією. От і все", – заявив він.
Бородянський зізнався, що доведеться зіштовхнутися із технічними складнощами і певними обмеженнями. Проте команда, яка над цим працюватиме, буде шукати всі можливі варіанти, основним серед яких є розвиток критичного мислення у громадян.
"Це історія, на яку піде десятиріччя системної роботи. Ми ж розуміємо, що зі 100% будь-якого суспільства є, там, не знаю, 30 % активного населення. Є такі, що активно там щось шукають, вишукують. Є й інші, які пасивніше споживають інформацію. Напевно, від тих 20%, а в тих 20% є ще 5%, які взагалі там інфоголіки, як це правильно сказати, і вони шукатимуть будь-яку інформацію. І тут ми, напевно, нічого зробити не зможемо", – зазначив він.
Але висловив переконання, що все ж таки більша кількість населення споживатиме якіснішу інформацію – тобто не спотворену.
"А взагалі завдання держави – виховувати критичне мислення", – заявив Бородянський.
Він наголосив, що у цьому плані держава збирається запроваджувати медіаосвіту у школах. Але знову ж таки розповів про все дещо "розмито".
"Взагалі в країні, у якій відбуваються такі події, як у нашій, а саме війна – це є частиною безпеки людини. Я вже про це казав, ми ще не проговорювали це з Міністерством освіти і, напевно, це дуже наперед, але частина тестів, які здають діти як ЗНО або якісь там інші – це інформаційна безпека. Тобто розуміння, бо критичне мислення – це ж не окрема дисципліна, воно міститься в інших дисциплінах: в історії, у математиці, я не знаю, будь-де, у викладачах, які викладають", – спробував пояснити Бородянський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому самому інтерв'ю Володимир Бородянський заявив, що влада в Україні збирається створити розважальний канал для мешканців "Л/ДНР". Такий крок спрямований на те, щоби вплинути на свідомість громадян, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.
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