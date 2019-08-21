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"Боїмося не Чорнобиля, а Майдану": росіяни вразили реакцією на ядерну НП

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Жителі Москви (Росія) заявили, що бояться не радіації після масштабної НП в Архангельській області, а Майдану.

Підтверджуюче відео розмістили на сторінці "Раисся Тудей" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у перехожих запитали, чи чули вони про вибухи на військових полігонах біля Сєвєродвінська.

"Чули. Ну що тут думати, військові склади вибухають всюди. У нас що, супердержава? І в Америці, і в Англії", – відповів росіянин.

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У Росії заявили, що бояться не радіації, а Майдану

У Росії заявили, що бояться не радіації, а Майдану

Скріншот з відео

"А вас не насторожує те, що це був вибух ядерного характеру?" – уточнили у нього.

"Достовірної інформації немає, аварія і аварія. Все буває. Аварій не буває у тих, хто не працює. А хто працюєвсі під ризиком ходимо", – запевнив чоловік.

Крім того, москвич сказав, що його не лякають наслідки радіаційного зараження. "Ми після Чорнобиля вже нічого не боїмося", – почав чоловік. "Ми більше Майдану боїмося. Щоб такі, як Навальні, не захопили Москву", – закінчила фразу його супутниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Новини Росії
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Chesny Victor
Chesny Victor
Бойтесь суки картавые. Обнаглевших масквичей, первых вешать начнем.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как же украина хочет что бы кто нибудь ещё наступил на те же грабли что и они)))))) это я про майдан
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Как же кастрюлям хочется, чтобы было "масштабное ЧП", "Чернобыль 2", "выброс радиации" а чёта нет и нет.
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