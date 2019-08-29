"Боги війни": артилеристи ООС показали міць на Донбасі. Видовищне відео

Артилеристи Операції Об'єднаних сил на Донбасі провели триденні навчання зі стрільбами, за підсумками яких було обрано кращий підрозділ.

Ним стали воїни полку Національної гвардії України "Азов", повідомляється на сайті силової структури (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під час змагань бійці проходили естафету, випробовували себе на міцність, долаючи перешкоди, застосовували знання з тактичної медицини при евакуації умовно пораненого побратима.

Стрільби артилеристів Скріншот відео

Крім того, артилеристи мали розгорнути, навести і згорнути свою гармату. Але найбільш видовищним був етап стрільб, адже працювали 15 артилерійських установок різних систем і калібрів.

"Набравши найбільшу кількість балів, азовські "боги війни" стали кращими в цьому протистоянні. Азовці також стали кращими в своєму класі серед гаубиць Д-30", – повідомила пресслужба полку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня Збройні сили України опублікували відео з бойових навчань танкістів на одному з військових полігонів у Донецькій області. За їх підсумками було визначено найкращий екіпаж ООС.

Також в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України. У них було задіяно безліч танків, літаків, вертольотів та іншої військової техніки.

В середині серпня сили ООС провели на Донбасі масштабне тренування авіації та протиповітряної оборони. Згідно з планом навчального дня, відпрацьовувалися питання щодо відбиття удару засобами повітряного нападу противника, а також виконувалися вправи щодо забезпечення наземної охорони і оборони військових об'єктів, запобігання несанкціонованого злету-посадки військових літаків.

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