"Дружина бідна буде!" Богдан здивував українців особистим листуванням у мережі

Глава Офісу президента України Андрій Богдан розсмішив мережу коментарем до посту киянки Маргарити Мендель.

Так, під одним із фото користувачки Facebook він залишив повідомлення: "Запит прийми (в друзі в соцмережі. – Ред.)".

Мендель не відреагувала на прохання в коментарях, але присвятила цьому окремий пост.

Дівчина зробила скрін повідомлення глави ОП, написавши: "Все не можу зрозуміти... Богдан одружений чи за дівчатами бігає?"

Андрій Богдан і Маргарита Мендель Колаж

Користувачі з гумором висловилися про ситуацію. "Одне іншому не заважає", "Це питання поставлене на рівні державного", "Людина хоче поєднувати корисне з приємним", "Хоч куди глянь – одна політика", "Бідна буде його дружина", – жартують коментатори.

Фото, яке прокоментував Богдан facebook.com/mendel.rita

Скріншот

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Пропонуємо подивитися й інші фото Маргарити Мендель:

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

Раніше OBOZREVATEL писав про кохану керівника ОП Богдана. Вона – співзасновниця інтернет-магазину біжутерії Jewellery BAZAR і співвласниця бренду купальників і білизни La Marе Анастасія Слічна.

Дівчина розповіла журналістам про стосунки і те, як спілкується з дітьми політика. Слічну також зазнімкували з Богданом на пляжі Одеси на відпочинку.

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