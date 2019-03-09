''Б*ндерівці використовують'': в Криму влаштували проросійську провокацію з Шевченком

В окупованому Сімферополі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулися заходи, присвячені 205-й річниці від дня народження видатного українського поета і художника.

Як повідомляє "Крим.Реалії", спочатку біля пам'ятника Кобзарю свій мітинг провели проросійські активісти під керівництвом "депутата Сімферопольської міськради" Сергія Іллічова. Учасники прийшли з російськими прапорами і банером "Російська громада Криму".

Учасниця мітингу голова підконтрольної Кремлю "Української громади Криму" Анастасія Гридчина заявила, що "б*ндерівці використовують ім'я Шевченка в корисливих цілях" і що він "не був русофобом". Вона вважає, що Шевченко – це "об'єднавчий образ трьох слов'янських народів".

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Деякі проросійські мітингувальники навіть заявили, що Тарас Шевченко "російський письменник". Відзначається, що учасники проросійського мітингу поклали квіти до пам'ятника Шевченку і прочитали присвячені йому вірші.

За порядком під час заходу стежили наряд "поліції" і два бійці "самооборони" Криму.

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Після проросійського мітингу біля пам'ятника Шевченку зібралися українці Сімферополя, які поклали букети в кольорах державного українського прапора, декламували улюблені вірші Кобзаря, а також експромтом виконали широко відому пісню на його слова "Реве та стогне Дніпр широкий".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко був не лише геніальним поетом, художником, а й справжнім символом боротьби українського народу. Раніше ми збирали п'ять його правил життя.

Найбільшу в Київській області давню колекцію "Кобзарів" і унікальні листівки вперше показали на відкритті музейно-архівного проекту "Історична Київщина - заповітна земля Кобзаря".

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