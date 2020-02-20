Блокують дороги, стягнули бронетехніку: на Полтавщині влаштували бунт проти українців із Уханя

У селищі Нові Санжари на Полтавщині люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб у місцевий санаторій Нацгвардії привезли українців, евакуйованих через коронавірус із китайського Уханя .

Зранку 20 лютого до населеного пункту стали звозити військових на автобусах, а також бронеавтомобілі, повідомляє "24 канал". Там почалися зіткнення місцевих жителів із поліцією (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Інформація ж про те, що в селище повинні привезти українців із Китаю, напередодні поширилася у соціальних мережах та ЗМІ. Люди ще з вечора закликати блокувати виїзди, зокрема, власників автомобілів просили збиратися біля військового санаторію.

На Полтавщині люди збунтувалися проти прибуття українців із Уханя

"На вході до медцентру "Нові Санжари" зібралися представники Новосанжарської громади, обговорюємо можливе заселення санаторію інфікованими коронавірусом громадянами України, яких привезли з Китаю. Ніхто достеменно не знає ситуації. Чутки ширяться різні. Народ проти такої затії", – написав у Facebook Микола Яременко.

Протести в Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Він підкреслив, що думку людей ніхто не слухає. І представників влади на стихійному мітингу увечері 19 лютого ще не було.

"Поліція охороняє мирне зібрання. Хотілося б почути пояснення з боку представників численних гілок влади", – додав чоловік.

Протести в Нових Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Як повідомляє "ЕХО", 19 лютого ввечері до редакції зателефонував чоловік, наближений до Новосанжарської селищної ради, повідомивши, нібито вивезених із провінції Хубей українців "стовідсотково" привезуть саме в Нові Санжари.

"Ми в шоці. Весь селище у шоці. Це ж кінець Нових Санжар, як курортного селища", – сказав він.

Протести в Нових Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Хоча офіційно українська влада не заявляла про те, що евакуйованих громадян України розміщуватимуть в санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах. Йшлося про санаторні установи в Київській області. Про це на спеціальному брифінгу говорив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузин.

Протести в Нових Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

"Визначено два заклади закритого типу. Це не лікарні. Обидва розташовані на території Київської області. Також є ще одна пропозиція від Міноборони з розміщення громадян на час карантину. Так, можна визначити три місця розміщення евакуйованих", – підкреслив він.

Протести в Нових Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Протести в Нових Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Протести в Нових Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українці в мережі розкритикували громадян, які протестують проти розміщення у їхніх регіонах евакуйованих із китайського Уханя, де трапився спалах коронавірусу.

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