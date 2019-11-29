Сейчас я расскажу вам о настоящем русском чуде. Вот, о чем сообщали в новостях "ДНР":

"Историю об этом источнике рассказывают с замиранием сердца. На въезде села есть родник, он бил всегда. Но когда пришли украинские войска, он перестал работать. Люди были очень огорчены…"

Вот так родник пересох под ногами украинских карателей. Отказался русский колодец поить студеной водицей натовских прихвостней. Чтоб засох корешок укропа и не окропил черным семенем донбасских старушек. Но что же было дальше с колодцем? Так и остался заколдованным ключом в лапах кровожадных бандеровцов?

"Пока мы были в оккупации – родник не тек, - рассказывает дальше девочка. - Когда пришел Моторола, он захотел воды. Говорит: "Принесите мне воды". Ему люди говорят, что родник не работает. Он удивился, как не работает? Тут все обернулись и родник действительно начал работать".

Бл*ть, плакала вся маршрутка. Моторола исцелил родник! С*ка, автомойщик из Назарета! Ой, Нептун йоб*ный, русалка степова! Аквамен, без трезубца! Ну как же так, как так вышло? А я знаю.

Арсен провел двумя пальцами по краю колодца и тот как сквертанул и напоил сквиртом весь Донбасс.

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Узнала об этом жена Моторолы и затаила обиду страшную, ревность хитростную. И приехали на следующий день 33 бойца из батальона "Спарта", расстреляли колодец и разорвали между двух берез.

Вы там с ума посходили, сказочные долбо*бы Донбасса? Вы что людям показываете? Вы что детей заставляете рассказывать? Они же завтра с педофилом в подвал пойдут. Мол, "деточка, я покажу тебе щенка, которого Моторола гладил".

Начался необратимый процесс. Сейчас пойдут сказки, как Захарченко 33 года сидел на пече и высиживал мороженую курицу. Остановитесь!!!

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