"Біжіть!" Популярний курорт Криму охопила небезпечна епідемія

Жителів Коктебеля в окупованому Криму почав "косити" небезпечний ротавірус. Через велику кількість постраждалих лікарні змушені відмовляти дітям у госпіталізації.

Історію однієї з місцевих мешканок у Twitter опублікував блогер Roksolana Today. За словами жінки, в ніч з 14 на 15 серпня сильно захворів її син.

У інфекційній лікарні Феодосії, де приймають пацієнтів з Коктебеля, вона зустріла ще одного хворого хлопчика, а пізніше дізналася, що дітьми з однаковими симптомами "забито" все відділення.

"У нас не те, що ліжка, ні кушетки, ні стільчика немає. Все зайнято дітьми з Коктебеля", – переказала вона слова медика.

Лікарня світ 24

Жінка також зазначила, що під час прийому лікар сказала їй: "Біжіть з Коктебеля".

Мама хворої дитини повідомила, що через добу симптоми хвороби проявилися і у неї, а ще через день – у старшої дитина в сім'ї.

У Коктебелі епідемія

ротовірус

з брудне моря-сливи каналізації масштабні

Тим часом Кисельов готує свій черговий Джазовий Фестиваль на могилі Юнге і біля моря лайна ...., pic.twitter.com/je7uuU3fBz - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 18 серпня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму все частіше порівнюють умови, які для них створила російська "влада", і життя в материковій Україні.

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