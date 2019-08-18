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"Біжіть!" Популярний курорт Криму охопила небезпечна епідемія

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Жителів Коктебеля в окупованому Криму почав "косити" небезпечний ротавірус. Через велику кількість постраждалих лікарні змушені відмовляти дітям у госпіталізації.

Історію однієї з місцевих мешканок у Twitter опублікував блогер Roksolana Today. За словами жінки, в ніч з 14 на 15 серпня сильно захворів її син.

У інфекційній лікарні Феодосії, де приймають пацієнтів з Коктебеля, вона зустріла ще одного хворого хлопчика, а пізніше дізналася, що дітьми з однаковими симптомами "забито" все відділення.

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"У нас не те, що ліжка, ні кушетки, ні стільчика немає. Все зайнято дітьми з Коктебеля", – переказала вона слова медика.

Лікарня

Лікарня

світ 24

Жінка також зазначила, що під час прийому лікар сказала їй: "Біжіть з Коктебеля".

Мама хворої дитини повідомила, що через добу симптоми хвороби проявилися і у неї, а ще через день – у старшої дитина в сім'ї.

Як писав OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму все частіше порівнюють умови, які для них створила російська "влада", і життя в материковій Україні.

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Роксолана сама перенесла это ротавирус и убежала из Коктебеля , (правда во сне)поле чего проснулась на сеновале у себя на хуторе близ Стрыя . и со всего маху упала прямо мордой в навоз .
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Одна бабка сказала, другая пересказала + приврала. Да, и откуда там люди? Крым пустой без отдыхающих.
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Крым Андрей
Крым Андрей
А потом заразилась через соцсети и Роксолана и подохла в страшных конвульсиях.
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