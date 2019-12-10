Українська письменниця Лариса Ніцой обурилася через вбивство україномовного волонтера Артема Мирошниченка у Бахмуті й дорікнула українцям занадто спокійною реакцією на трагедію.

На своїй сторінці у Facebook вона висловила думку, що боротися з такою агресією проти носіїв державної мови можна винятково радикальними методами.

"Чи чекала я хвилі обурення від українців на вбивство українця з Бахмута за українську мову, і такої хвилі, щоб усі поховалися по хатах? Ні, вже не чекаю і не очікувала. Це якби угорця, поляка, румуна, росіянина, єврея, не дай Боже, вбили б – це був би скандал. Це був би міжнародний резонанс. А так, подумаєш, ще одного "укра" в Україні замочили. Це якого за рахунком? 13 000 першого? Що-що, дискримінація за мовною ознакою? Ні-ні, де ви таке в Україні бачили? Нема в Україні дискримінації українців. Ви, що ви таке вигадуєте", – обурюється письменниця.

Однак, наголосила Ніцой, українське суспільство досить стримано відреагувало на вбивство активіста Мирошниченка через свою гіпертолерантність. Крім того, її обурило, що в цей самий час Венеційська комісія висловила Україні невдоволення мовним законом через нібито утиски національних меншин.

"Так ось, дорогі толерантні співвітчизники. Всі, хто не гіпер, а просто толерантні. Що ми повинні зробити у відповідь на це вбивство? Помститися. Як? Ні, не вбивствами. Всі українці у відповідь на вперту російську мову повинні толерантно бити морду. Хто не може цього робити, можна толерантно дряпати очі. Хто і цього не може – толерантно відкривайте рота і так верещіть "розмовляйте зі мною українською", щоб у наполегливих московитів заклало вуха. Пам'ятайте, бита морда, подряпані очі або закладені вуха – у відповідь на їхні вбивства – це дуже толерантно", – гнівно звернулася до співвітчизників письменниця.

Лариса Ніцой

"А якщо хтось вам скаже, що це некрасиво: битися, дряпатися і кричати – не вірте. Це дуже гарна помста за Україну. І головне – толерантна. Запам'ятайте: бити морди, дряпати очі й верещати так, щоб заклало, – це короткий і швидкий шлях до української України. Бо якщо ви цього не зробите, то вже скоро Бахмут буде в кожному вашому дворі", – додала Ніцой.

Підсумовуючи, вона наголосила, що тільки від громадян залежить, чи буде Україна українською, а також закликала російськомовних українців повернутися до мови предків, щоб забезпечити найкоротший шлях до злагоди та порозуміння у державі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Артему Мирошниченку було 36 років. Він і його сім'я допомагали ЗСУ з перших днів війни. 29 листопада на нього напали у Бахмуті. Два нетверезих підлітки, 16 і 17 років, наздогнали його і жорстоко побили.

Волонтер пережив кілька складних операцій, перебував у комі, але 6 грудня помер. Рідні та друзі Артема Мирошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

8 грудня з ним попрощалися у Бахмуті. На жалобну церемонію в мікрорайоні Забахмутка зібралися близько 200 осіб.

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