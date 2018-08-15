"Біомаса!" Пропагандист Кремля закликав відселити жителів Донбасу на Далекий Схід

Російський пропагандистський журналіст Олександр Коц запропонував переселяти жителів тимчасово окупованих частин Донбасу на Далекий Схід у Росію. Він вважає, що їм варто відразу ж змінювати громадянство.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін поставив перед прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим завдання придумати план заселення Далекого Сходу. У зв'язку з цим пропагандист у соцмережі Twitter запропонував "збільшити програму переселення співвітчизників" і забезпечити громадянством "біженців Донбасу".

Однак у коментарях до посту Коца не підтримали. На журналіста ринув шквал критики і насмішок.

"Ох***ний приз - громадянство Росії. Я б ще зрозумів Німеччини або Швеції, але це - тільки покарання", - висловився один з коментаторів.

"Ще одне підтвердження, що для Росії жителі Донбасу - біомаса. Всі інші оди про те, як їм шкода бідних дітей Донбасу - чиста брехня і лицемірство", - написав користувач Punk.

Відреагували на абсурдний пост пропагандиста і українські журналісти.

"Прекрасний план. Рознести Донбас, занурити його в кримінал і хаос, зробити умови життя в регіоні нестерпними, а потім запропонувати його жителям переїзд на Далекий Схід РФ, у депресивну провінцію. Спасибі, Росіє", - прокоментував пропозицію Коца Денис Казанський.

О, чудовий план. Рознести Донбас, занурити його у кримінал і хаос, зробити умови життя в регіоні нестерпними, а потім запропонувати його жителям переїзд на Далекий Схід РФ, у депресивну провінцію.



Спасибі, Росіє! pic.twitter.com/RmPBtpMKuD - Денис Казанський (@den_kazansky) 14 серпня 2018 р.

"Найкраща реклама "русского міра" та інших "новоросій". Кремлівський пропагандист Коц пропонує російськомовним жителям Донбасу збирати манатки і валити на Далекий Схід освоювати вічну мерзлоту. Я так і знав, що "Новоросія" десь між Магаданом і Чукоткою", - написали у Twitter "Фосфорна Горлівка".

"Коц натякає, що Росії абсолютно наплювати на жителів Донбасу. Вони для неї - всього-на-всього біологічний матеріал для вирішення демографічних проблем і затикання дірок у депресивних регіонах РФ, які вимирають", - також написав блогер у коментарях.

Найкраща реклама "русского міра" та інших "новоросій". Кремлівський пропагандист Коц пропонує російськомовним жителям Донбасу збирати манатки і валити на Далекий Схід освоювати вічну мерзлоту. Я так і знав, що "Новоросія" десь між Магаданом і Чукоткою 😂 pic.twitter.com/ho09DWaW1h - Фосфорна Горлівка (@natohawks) 14 серпня 2018 р

Як писав OBOZREVATEL, у мережі розгорівся скандал через пропозицію заступника голови ЦВК Андрія Магери позбавляти українського громадянства деяких жителів Донбасу.