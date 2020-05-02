Загальна кількість хворих на коронавірус в світі може становити як мінімум 100 мільйонів осіб.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів доктор біологічних наук зі США, професор Костянтин Чумаков. За його словами, офіційна статистика інфікованих може бути занижена в 10-12 разів через те, що більшість з них не звертаються за медичною допомогою (повну версію інтерв'ю читайте тут).

"У штаті Нью-Йорк заражених 260 тисяч (станом на момент запису інтерв'ю 24 квітня. – ред), але за підрахунками, антитіла до цього вірусу є вже у 3 млн осіб. Це означає, вони вже були заражені. Різниця – в 10-12 разів. Якщо така пропорція по всьому світу, не здивуюся, що з вірусом познайомилося вже близько 100 мільйонів осіб. Як мінімум офіційна статистика занижена в 10 разів (станом на 1 травня – 3 млн 344 тис. – ред). Вона показує важкі випадки", – відмітив професор.

Коронавірус в світі

За його словами, якщо людина просто кашляє, вона не стане звертатися в лікарню, а значить, залишиться за межами статистики.

"Кількість тих, у кого є антитіла до вірусу, приблизно від 50 до 80 разів більша, ніж про це говорить офіційна статистика хворих. Це дуже хороша новина. Вона означає – вірус зовсім не такий злий, як здалося спочатку. Навіть зараз, незважаючи на те, що епідемія вирує вже два місяці, в тих же США кількість смертей все одно менша, ніж від сезонного грипу", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біолог Костянтин Чумаков припустив, що будь-який новий вірус, який виникає між людьми, поступово стає менш небезпечним і агресивним, це фундаментальний біологічний закон.

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