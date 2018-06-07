Біля Криму незвично зустріли легендарний український батальйон: зворушливі фото і відео

Біля анексованого Криму, в Генічеському районі на Херсонщині, урочисто зустріли українських військовослужбовців 34 батальйону 57 Окремої мотопіхотної бригади.

Бійці повернулися із зони бойових дій на Сході України, повідомляє vizit.ks.ua.

Українські військові розквартируються в Новоолексіївці на території училища № 23, а штаб 57 бригади розміститься в Новій Каховці.

На шляху проходження колони (Азовське - Генічеськ - Миколаївка - Чонгар - Новоолексіївка) наших військових зустрічали місцеві жителі, але особливо привітний прийом влаштували чонгарці.

Діти і дорослі вітали батальйон, розтягнувшись у велику живий ланцюг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі змінили тактику і активізувалися у темний час доби. 6 червня на території проведення Операції об'єднаних сил застосовувалася тільки стрілецька зброя.