Більшість українців відносять себе до ПЦУ – опитування

Більшість українців відносить себе до вірян Православної церкви України.

Про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що тривало з 17 до 21 січня на замовлення OBOZREVATEL. Зокрема, як зазначено у результатах опитування, таку відповідь надали 34% громадян України.

13,8% назвали себе вірянами Української православної церкви (Московського патріархату), 8,2% – Української греко-католицької церкви, 0,7% – Протестантських та Євангелічних церков, 0,4% – Римо-католицької церкви, 0,6% – інших релігій та конфесій.

Значна частина опитаних (27,6%) зазначали, що вважають себе православними, але не відносять до якоїсь церкви. 8,8% не відносять себе до жодної з конфесій, а ще 5,6% визначили себе як невіруючих.

До вірних ПЦУ віднесли себе 42,2% жителів Західного регіону, 41,3% жителів Центрального регіону, 23,4% жителів Східного регіону і 16,2% – Південного регіону. Вірними УПЦ (МП) є 8,7% жителів Західного регіону, 12,0% жителів Центрального регіону, 17,9% жителів Південного регіону, 19,1% – Східного регіону. Віряни УГКЦ переважно представлені у Західному регіоні, де їхня частка серед опитаних становить 30,8%. Православних, які не відносять себе до якоїсь церкви, найбільше у Південному (48,9%) і Східному (36,4%) регіонах.

Частка вірян УПЦ (МП) зростає паралельно зі зростанням віку опитаних – від 9,3% серед респондентів віком від 18 до 29 років до 18,6% серед тих, кому 60 і більше років. Частка православних, які не відносять себе до якоїсь церкви, є дещо нижчою серед представників найстаршої вікової групи (60 і більше років) – 23,3%. Сумарна частка тих, хто не відносить себе до жодної конфесії або є невіруючим, зменшується зі зростанням віку опитаних – від 19,4% серед молоді віком від 18 до 29 років до 11,2% серед респондентів від 60 років і старших.

Частка вірян деяких конфесій та церков відрізняється серед представників електорату окремих політичних партій. Так, серед представників електорату Партії "Європейська солідарність" більше, ніж у середньому по масиву опитаних, вірян ПЦУ (52%) і УГКЦ (17%). Серед представників електорату Партії "Опозиційна платформа – За життя" більше, ніж загалом по масиву респондентів, вірян УПЦ (МП) (27%), тих, хто вважає себе православним, але не відносить себе до якоїсь церкви (34,6%), а також сумарна частка тих, хто не відніс себе до жодної конфесії або є невіруючим (20,8%).

Серед представників електорату Партії "Слуга народу" більше, ніж загалом серед опитаних, тих, хто вважає себе православним, але не відносить себе до якоїсь церкви (35%).

В ході проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше опитування показало, що вступ до Європейського Союзу і НАТО готові підтримати більшість українців.

izbirkom.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці листопада було зафіксовано значне зниження рейтингу в партії влади "Слуга народу" – на 8,1% проти аналогічного дослідження наприкінці жовтня. Так, у жовтні за "слуг" проголосували б 44% українців, тоді як уже у листопаді тільки 35,9%

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