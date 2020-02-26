В Україні чекають на повернення Донбасу: опубліковані показові результати опитування

Більшість українців визнали, що на сході України йде війна з Росією і висловилися за повернення окупованих територій на колишніх умовах без "особливого статусу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного 13-17 лютого Центром Разумкова. Як розділилися думки українців, показали на сайті організації.

Так, 44% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією, ще 19% – що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією, 14% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна – конфлікт між проукраїнськи та проросійськи налаштованими громадянами України, 10% – війна між Росією і США, і 6% – на сході України відбувається боротьба за незалежність "Донецької і Луганської народних республік".

Більшість українців проти особливого статусу для Донбасу

Більшість громадян – 54% – підтримали повернення окупованих територій до складу Донецької і Луганської областей на тих же умовах, що були раніше. 13% підтримали ідею, щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва.

Автономію для Донбасу забажали 6%, а ще 5% – висловилися за те, щоб ці території відділилися від України і стали незалежними державами. Віддати ОРДЛО Росії готові лише 3%.

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримали тільки 20% громадян (проти цього виступили 56%). Разом із тим, тільки 13% підтримали б відділення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР", від України (не підтримують – 65,5%), лише 10% підтримали б визнання Криму російською території в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують – 70%).

Більшість респондентів (62%) виступили проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької і Луганської областей (підтримують це лише 21% опитаних). Ще менш популярна ідея введення в Україні федеративного устрою (68% її не підтримують, підтримують – 11%).

Також переважно відкидаються громадською думкою такі компроміси заради досягнення миру на Донбасі: амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі (не підтримують 63%, підтримують – 14,5%), відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС (не підтримують 60%, підтримують – 20%), надання російській мові статусу другої державної (не підтримують 54%, підтримують – 31%), відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України (не підтримують 54%, підтримують – 26%).

48% опитаних не підтримали налагодження торгово-економічних, фінансових контактів із "ДНР" і "ЛНР" (підтримують – 35%). Разом із тим відносна більшість (41%) не підтримують ідею припинення фінансування територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР" (виплату пенсій, зарплат і т.д.) (підтримують – 36%).

Суперечливою є громадська думка щодо початку офіційних переговорів української влади з нинішнім "керівництвом" "ДНР" і "ЛНР" – частка тих, хто підтримує цю ідею (41%), статистично не набагато відрізняється від частки тих, хто її не підтримує (40%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в опитуванні в студії Савіка Шустера 98% українців заявили, що не вважають мирних жителів тимчасово окупованих територій Донбасу ворогами.

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