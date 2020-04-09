Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Більшість українців підтримали жорсткий карантин – опитування

2.8т
Читати матеріал російською

Українці підтримали введення посиленого карантину через масову загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це свідчать результати опитування, опублікованого на сайті Українського інституту майбутнього.

Так "максимально можливою" загрозою вірус вважають 38% респондентів, а "імовірною" загрозою – 51%. При цьому загрози хвороби не бачать тільки 2% опитаних.

Опитування

Опитування

Український інститут майбутнього

Згідно з опитуванням 92% українців мають намір на Великдень залишитися вдома і не порушувати режим карантину. Решта населення відповіла, що на свято піде в гості або на прогулянку.

Опитування

Опитування

Український інститут майбутнього

Опитування

Опитування

Український інститут майбутнього

При цьому більш ніж 90% респондентів схвалили посилення заходів карантину, які запровадив Кабінет міністрів. Українці підтримали заборону на проведення масових заходів, на перебування у громадському місці без маски і пересування дітей до 14 років без супроводу дорослих.

Однак 19% відповіли, що не дотримуватимуться заборони на прогулянки в парках і зонах відпочинку.

Опитування

Опитування

Український інститут майбутнього

Зазначається, що 89% українців, виходячи з дому, надягають захисні маски. 50% користуються антисептиком і 35% рукавичками.

Опитування

Опитування

Український інститут майбутнього

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели НС по всій країні.

Пізніше в Кабміні повідомили, що частина карантинних заходів може діяти в Україні до вересня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
опрос
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
30
9
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги