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28 жовтня • оновлено в 12:20
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Бійців "Нацкорпусу" виводять із Золотого: в ООС та поліції "засекретили" інформацію

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У штабі ООС та ГУ НП у Луганській області не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про ймовірне завдання правоохоронців у Золотому-4: виселити бійців батальйону "Азов" із населеного пункту.

Так, у коментарі OBOZREVATEL у поліції Попаснянського району, до якого входить н.п. Золоте, повідомили, що їм нічого про це невідомо.

Бійців 'Нацкорпусу' виводять із Золотого: в ООС та поліції 'засекретили' інформацію

"Лівий берег"

Спікерка поліції Луганської області Тетяна Погукай відмовилася обговорювати ситуацію та запропонувала звернутися до пресцентру штабу ООС. Там OBOZREVATEL також не змогли однозначно відповісти на питання, чи будуть виводитися представники Нацкорпусу та інші добровольці із Золотого-4 та порекомендували звернутися до ГУ НП Луганської області.

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"Правоохоронці діють, звертайтеся до Нацполіції. Нам така інформація невідома. Ми не контролюємо добровольців, вони громадяни України", – сказали в пресцентрі ООС.

Бійців 'Нацкорпусу' виводять із Золотого: в ООС та поліції 'засекретили' інформацію

"Лівий берег"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 28 жовтня, до села Золоте-4 Луганської області прибула поліція, яка нібито має намір виселити бійців батальйону "Азов" із населеного пункту.

Видання "Лівий берег" опублікувало фото смс-повідомлення, в якому йдеться про те, що серед місцевої поліції введений так званий режим Жовтої зони, який забороняє будь-кому, окрім жителів Золотого, перебувати в населеному пункті. У такий спосіб добровольців намагатимуться звідти виселити.

Також раніше повідомлялося про те, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4. Наступного ж дня, 28 жовтня, лідер "Нацкорпусу" в Золотому Денис Янтар заявив, що зброя у добровольців залишилася, попри заяви пресслужби МВС.

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Теми
Ексклюзив Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Національний корпус "Азов"
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Мир Миру
Мир Миру
Поліціянтам краще не чіпати АТОвців. НІЯК.
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0
2
Mega Death
Mega Death
Я уже слышу топот сапог и шелест шаровар, мчащейся по дороге 10-ти тысячной толпы побратимов во главе с Белецким, спешащей на помощь в Золотое.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как только галычане пидут до Галиции, в Донбассе воцарится мир.
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