Військовослужбовці Збройних сил України запустили патріотичний флешмоб "Нація крізь століття".

Відповідне відео в Telergam опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), на якому українські воїни постали в національному вбранні (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Є те, що бурлить в наших венах – кров наших предків ... козаків. Є те, що в 2014 році підштовхнуло кожного взяти в руки зброю і йти на захист своєї домівки, своєї землі від рашістсткой нечисті. І ми все ще тут, на війні – на російській-українській війні. Є те, що гордо називається нацією – українською нацією", – прокоментував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому курсанти Військової академії Одеси відзначили День державного герба України флешмобом. Вони вишикувалися на плацу у формі національного символу.

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