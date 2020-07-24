Бійці "Азова" через пораненого побратима звинуватили полковника НГУ в "відсутності моралі"
Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям "Азова", які зібралися здати кров пораненому товаришу. Цензор.нет
В.о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян відмовив надати транспорт бійцям "Азова", які зібралися здавати кров для свого товариша, якого побили в Запоріжжі.
Про це повідомив Цензор.нет із посиланням на інформацію полку "Азов". Там заявили про відсутність у полковника "будь-якої моралі та здорового глузду".
"Бажаючи надати побратиму допомогу, в "Азові" був організований збір бажаючих здати плазму крові для Олега. У зв'язку з цим полк "Азов" подав у Національну гвардію заявку на транспорт для перевезення особового складу з Маріуполя в Запоріжжя. Дозвіл "Азову" одержати не вдалося – у прольоті техніки нам відмовив в.о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян", – йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад полку категорично засудили рішення Ігоря Григоряна.
"Таке ставлення до життя бійця є неприпустимим", – заявили в "Азові".
Полковник Нацгвардії відмовив у транспорті бійцям "Азова", які зібралися здати кров для побратима (Цензор.нет)
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі 21 липня раніше судимий місцевий житель побив бійця батальйону "Азов" Олега Черевка, який зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат.