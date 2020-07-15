Безсимптомного COVID-19 не існує, – вчений

Швейцарський вчений заявив, що коронавірус є звичайним сезонним захворюванням, а його безсимптомних носіїв не існує.

У дослідженні почесного професора і колишнього директора Інституту імунології Бернського університету Біда Штадлера йдеться, що у "безсимптомних" людей є імунітет до COVID-19 і заразити інших вони не можуть. Роботу мікробіолога опублікували на worldhealth.net.

Штадлер вважає, що тести на коронавірус нездатні визначити, чи живий вірус досі або вже пригнічений імунною системою, і в підсумку може прийняти за активне захворювання "крихітні зруйновані частини вірусу".

За його словами, в боротьбі з коронавірусом по всьому світу були допущені три помилки.

"По-перше, було неправильно стверджувати, що цей вірус був новим. По-друге, було ще більш неправильно стверджувати, що у населення не було імунітету проти цього вірусу. По-третє, вінцем дурниці було стверджувати, що у когось може бути COVID-19 без будь-яких симптомів взагалі", – повідомив Штадлер.

Вчений стверджує, що Sars-CoV-2 – це не повністю новий вірус, він схожий на інші коронавіруси і подібний до сезонного вірусу, що викликає простуду, мутує і зникає влітку. Штадлер вважає, що вірус може повернутися взимку, але це буде "не друга хвиля, а сезонний характер".

Як писав OBOZREVATEL раніше, потенційна вакцина від коронавірусу mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna з США пройшла успішні випробування на людях.