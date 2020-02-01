Без тепла і таксофонів, але з кредитами: що змінилося в Україні з 1 лютого

З 1 лютого в Україні ввели ряд змін. Так, тепер можна буде отримувати дешеві державні кредити для бізнесу, розплатитися новою банкнотою в 200 гривень і більше не можна скористатися телефоном.

Крім того, вже з 1 лютого українцям можуть відключити опалення в 16 населених пунктах. Про те, що зміниться з 1 лютого, пише OBOZREVATEL.

Відключення міст через борги по опаленню

Проблеми з опаленням можуть виникнути, зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Щастя, Полтаві, Харкові, Сумах та інших містах. У разі, якщо теплокомуненерго не погасять борги до кінця дня 30 січня, то НАК не зможе поставляти газ для опалення.

Українцям можуть відключити опалення

Загальна заборгованість, яку цим тепловикам потрібно погасити, становить 406 млн гривень. Після сплати цих коштів "Нафтогаз" отримає право постачати туди газ для потреб опалення.

З 24 січня 19 з 37 проблемних тепловиків розрахувалися з "Нафтогазом" за газ, тому на цих підприємствах проблем з поставками газу не буде.

По всій Україні приберуть таксофони

З 1 лютого 2020 року в Україні перестануть працювати вуличні таксофони. В "Укртелекомі" пояснили, що ними користується дуже мало людей і вони збиткові.

Там кажуть, що на сьогодні мережа нараховує близько 4800 таксофонів. Практично всі вони розміщені в містах. Кількість розмов з їх допомогою весь час скорочується: з 900 тис. хвилин на місяць у 2017 році до менш 380 тис. в 2019-му. Причина – в поширеності мобільного зв'язку і месенджерів.

Україна попрощається з телефонами

"В середньому щодня з одного таксофона відбувається тільки близько 2,5 хвилин розмов. Устаткування, яке використовується на таксофонної мережі, фізично і морально застаріло, не виробляється в Україні, і це викликає складності з експлуатацією. Послуга таксофонів є збитковою. З огляду на все це, "Укртелеком" прийняв рішення про припинення з 01.02.2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, що надаються з таксофонів ", – повідомили в компанії.

Дешеві кредити для бізнесу

Уряд України схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" з 1 лютого 2020 року.

"Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу", – повідомляв прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр підкреслив, що така ініціатива також допоможе створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць тільки в перший рік її запуску.

Умови за дешевими кредитами

З 1 лютого 2020 року будуть видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під наступні відсотки:

5% річних при виручці до 25 млн, якщо створюється мінімум два робочих місця;

7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочі місця (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);

9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.

Також, за умовами програми, сам учасник повинен інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

НБУ введе нові 200 грн

Національний банк України оновив банкноту в 200 гривень. Як повідомила пресслужба НБУ, вона з'явиться в обігу вже з 25 лютого. Дизайн банкноти буде в стилістиці сучасних 20, 100, 500 і 1000 гривень.

В Україні введуть нові 200 гривень пресслужба НБУ

В Україні введуть нові 200 гривень пресслужба НБУ

Однак основні зображення банкноти зразка 2007 року залишать. На лицьовій стороні, як і раніше буде портрет письменниці Лесі Українки, проте його зрушать в центр. На зворотному – в'їзна вежа Луцького замку.

Нові норми про оренду державного майна

У січні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна, який вступає в силу з 1 лютого.

Він вводить просту і прозору процедуру надання в оренду, яка більш вигідна за рахунок вільної конкуренції. Відповідно до закону, передача в оренду буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. У цій системі у відкритому доступі буде публікуватися вся інформація про договори оренди.

Закон визначає чіткі етапи і терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

Володимир Зеленський Укрінформ

Також з'являться бази публічних переліків майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (передача в оренду на аукціоні) і Перелік другого типу (без проведення аукціону).

Стартова орендна плата на аукціонах буде розраховуватися не від оцінки майна, а від його балансової вартості за станом на останнє число місяця, що передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об'єкта оренди здійснюється в разі відсутності балансової вартості, якщо вона дорівнює нулю або не перевищує 10% від його первісної балансової вартості.

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