Без планів і конспектів: в українських школах ввели нові правила

Вчителі в Україні можуть не складати докладних планів на урок.

Нова інструкція діловодства в навчальних закладах скоротила приблизно на 20% список бюрократичних папірців, які змушені були заповнювати вчителі.

Чи триватимуть зміни і як ставляться до нововведень — з'ясовував OBOZREVATEL.

Що скасували

Відтепер вчителі можуть не сидіти годинами над складанням докладного плану-конспекту кожного уроку, календарних планів, звітів про засідання методичних об'єднань тощо. Все це тепер не входить до списку обов'язкових документів.

Крім того, зі шкіл зняли зобов'язання вести облік дошкільнят, тепер цим займатиметься місцева влада. За даними громадської організації "ЕдКемп України", щороку школи в середньому витрачали по 48 пачок паперу лише на складання звітів. Ця сама організація проводила і опитування вчителів з приводу бюрократії у школах.

Так, серед документів, які, на думку педагогів, необхідно скасувати — був і облік дітей шкільного віку за територією обслуговування навчального закладу (72% респондентів виступили за скасування), звіт про відвідування семінарів, круглих столів, тренінгів (69%), документація з працевлаштування або продовження навчання випускників 9-х та 11-х класів (65%). Також 61% опитаних вчителів пропонували скасувати плани і звіти з виховної роботи у школі.

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Самі вчителі активно підтримують скасування паперової роботи. Наприклад, директор школи в селі Заруднинці Житомирської області Наталія Бєльська каже, що у вчителів давно є претензії до великої кількості різних планів, звітів і протоколів.

"Ми знаємо, що вийшла нова інструкція з діловодства у школі і на найближчій педраді будемо її обговорювати. За цим документом ми можемо відмовитися від різних планувань. Наприклад, від складання докладного плану на кожен урок. Це справедливо. Тому що вчителю в принципі достатньо короткого плану на урок, і не потрібно його розписувати як великий конспект.

Досвідчені вчителі, які давно працюють у школі, мають такі плани і просто їх оновлюють. Але молоді вчителі змушені на це витрачати багато часу. Тому що ми від них цього вимагаємо. Також можно відмовитися від методичних об'єднань, які вимагають багато всілякої звітності", — каже OBOZREVATEL Наталя Бєльська.

Щоправда, далеко не від усього запропонованого міністерством вчителі збираються відмовлятися. "Все ж таки план роботи на рік повинен бути, його ми залишимо. Ми ж маємо розуміти, в якому напрямку рухаємося", — каже Бєльська.

"Скоротила б половину"

Микола Петрук, вчитель історії у школі села Порепи Житомирської області також вважає, що у школі багато бюрократичної роботи. "Занадто багато звітів і писанини, від яких можна відмовитися. Тому що це не на користь учням, а лише документи для чиновників. Наприклад, у нас досі існує рейтинг шкіл на рівні району. Достатньо ЗНО, яке об'єктивно оцінює, яка школа краще готує учнів, а яка гірше", — вважає Петрук.

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Вчитель початкових класів Київської області Марія Онищенко вважає, що паперова робота забирає у неї занадто багато часу. "Практично щодня я витрачаю годину на складання різних планів, звітів, календарів. Замість того, щоб посидіти в інтернеті і пошукати щось цікаве до уроку для своїх першокласників, я займаюся дурницями. Особливо в перший рік роботи в школі це дуже важко. Я половину як мінімум скоротила б. Та й існують сучасніші методи звітності — відео, он-лайн — їх можна використовувати", — каже Марія Онищенко.

В одній зі шкіл Сумської області нам розповіли, що у них є навіть план по роботі наркологічного поста.

"Так, план складала вчителька. Туди входили заходи щодо боротьби з курінням серед школярів, роздача листівок і буклетів по боротьбі зі СНІДом, проведення анкетування на предмет вживання алкоголю. Класні керівники мали звітувати про те, яку роботу вони проводили з учнями, схильними до куріння. Звісно, все це було формальним, а вчителька, якій доводилося цим займатися, витрачала на це багато часу. Якщо це скасують, то вчителі тільки спасибі скажуть", — розповіла OBOZREVATEL одна з учителів на умовах анонімності.

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Що думають батьки

Батьки також вважають, що скасування різного виду звітності у вчителів лише розвантажить їх і, можливо, у них з'явиться більше часу для дітей.

"У нас вчителька просто на уроках іноді займається написанням якихось папірців. Дітям дає самостійну роботу, а сама пише. Скаржиться, що це забирає купу часу, а ще зошити перевірити треба. За перевірку зошитів саджає старшокласників, бо теж не встигає", — розповідає мама п'ятикласника столичної школи Євгенія Симоненко.

Щоправда, не всі батьки так думають. "У нашої вчительки математики часу вистачає на все — півдня вона уроки веде, а ввечері заробляє гроші на репетиторстві. Я сумніваюся, що вільний час від цієї роботи вона віддаватиме нашим дітям", — каже OBOZREVATEL мама 10-класника з Харкова Вікторія Ніколишен.

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