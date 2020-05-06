Без парадів: як відзначатимуть 8 і 9 травня в Україні

Заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги в Україні не передбачають масових скупчень людей і парадів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на засіданні уряду 6 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він підкреслив, що карантину потрібно дотримуватися, проте закликав місцеву владу простежити, щоб ветерани були адресно віддячені за свій подвиг (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

День перемоги в Україні "Еспресо.TV"

"У зв'язку з карантином в Україні не проводяться масові заходи. Тому й тут ми не будемо зупиняти, щоби не наражати на ризик наших громадян. Ми не будемо організовувати цього року масових заходів", – сказав він.

"Єдине прохання до голів ОДА: особисто або на рівні заступників забезпечити індивідуальне привітання ветеранів Другої світової війни, які є в областях. Всі інші заходи ми проводити не плануємо через карантин", – додав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер столиці України Віталій Кличко також заявив, що в Києві День пам'яті та примирення (8 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не відзначатимуться в зв'язку з карантином, введеним через поширення коронавірусу COVID-19.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!