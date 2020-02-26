Без паніки! Чого не варто робити, щоб не заразитися коронавірусом. Лікарі дали поради

Коронавірус все ближче до України. У понеділок хвилю здійняло повідомлення із Закарпаття, що там з'явився перший хворий. Однак вже у вівторок українців заспокоїли – у чоловіка виявився гострий бронхіт.

А ось лікарі радять дотримуватися низки правил для того, щоб захистити себе від небезпечної інфекції. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Літнім людям краще не виходити на вулицю без потреби

Літнім людям краще не виходити з дому, оскільки ризик заразитися у них найбільший. Так вважає професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Сергій Крамарєв.

"Насамперед від коронавірусу страждають особи похилого віку, тобто, за класифікацією ВООЗ, ті, кому за 75. У цьому віці, якими б вони здоровими не були, імунна система падає. Їм потрібно уникати масового скупчення людей – менше ходити на ринки, магазини", – вважає Крамарєв.

Але якщо все-таки є необхідність вийти, медик радить до і після відвідування громадських місць обробляти ніс.

"До виходу на вулицю я б порадив змащувати слизову носа спеціальними препаратами, які покриють слизову та не дадуть вірусу проникнути всередину. А після – промивати ніс сольовим розчином. Мити руки потрібно ретельно – дезінфікувальними розчинами або просто милом. І не чіпати очі, ніс, рот брудними руками", – пояснює експерт.

Дітей поки не включають до групи ризику, але для профілактики лікар вважає не зайвим вживати тих самих заходів. "Поки ще не вивчено, чому, але серед потерпілих немає дітей. І навіть якщо малюки й підлітки інфіковані, вони, за даними китайських медиків, не хворіють. Але я все-таки рекомендував би неповнолітнім уникати відвідування громадських місць і дотримуватися правил гігієни", – говорить Крамарєв.

Він також радить всім тимчасово відмовитися від поїздок в країни, де є осередки коронавірусу. "Уже названі 36 країн, де є хворі. Оскільки про цю хворобу ще ніхто в світі до пуття нічого не знає, важко спрогнозувати, коли закінчиться ця біда", – каже він.

"Вітаміни, часник і цибуля не допоможуть"

Традиційні для нас методи "боротьби" з інфекціями, як-от часник, цибуля й навіть посилені дози вітамінів, проти коронавірусу COVID-19 не допоможуть", – переконує лікар-інфекціоніст Євген Щербина.

Старим краще утриматися від походів у магазини liga.net

"Припущення, що вітамін С (який у нас звикли пити пачками під час інфекцій) підвищує опірність організму, визнали неправильним ще наприкінці 70-х років минулого століття. Тоді проводили дослідження і з'ясували, що його ефективність мінімальна. Навіть у разі вживання мегадоз вітаміну С або мінералів тривалість хвороби може скоротитися максимум на пів дня. А про часник і говорити не варто. Це все марно", – вважає експерт.

За його словами, нинішня ситуація небезпечна тим, що коронавірус не окремє захворювання з особливими ознаками, а тому його важко діагностувати. Крім того, немає ефективного лікування.

"Поки коронавірус важко виявити, оскільки його симптоми – висока температура, нежить, кашель і затруднене дихання – характерні для всіх вірусних інфекцій. У нас і так в країні не дуже великі можливості швидкої діагностики. Немає легкого способу визначити, який цей тип коронавірусу. І якщо він з'явиться у нас, максимум, що побачать наші лікарі – важку форму ГРВІ. І ефективного лікування ще не розроблено. Те, що китайці зараз експериментують, ще не означає, що воно працює на 100%", – говорить Щербина.

Він сподівається, що з настанням тепла інфекція ущухне. "Вірус не любить протягів, а взимку люди в закритих приміщеннях. Тож я рекомендував би ще й постійні провітрювання. А взагалі, я раджу своїм пацієнтам під час хвороби надягати маску, щоб не занедужали інші члени сім'ї. Чи не цілувати дітей, та й взагалі не цілуватися, якщо хворий кашляє. Але ж цього ніхто не виконує. Спробуйте виконувати хоча б примітивні рекомендації. Це шанс не підхопити будь-який вірус", – підсумував лікар.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал