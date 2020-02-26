Головна Новини
26 лютого • оновлено в 10:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Ірина Касьянова
Ірина Касьянова
журналіст Всі статті автора

Без паніки! Чого не варто робити, щоб не заразитися коронавірусом. Лікарі дали поради

3.1т
Читати матеріал російською

Коронавірус все ближче до України. У понеділок хвилю здійняло повідомлення із Закарпаття, що там з'явився перший хворий. Однак вже у вівторок українців заспокоїлиу чоловіка виявився гострий бронхіт.

А ось лікарі радять дотримуватися низки правил для того, щоб захистити себе від небезпечної інфекції. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Літнім людям краще не виходити на вулицю без потреби

Літнім людям краще не виходити з дому, оскільки ризик заразитися у них найбільший. Так вважає професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Сергій Крамарєв.

Без паніки! Чого не варто робити, щоб не заразитися коронавірусом. Лікарі дали поради

"Насамперед від коронавірусу страждають особи похилого віку, тобто, за класифікацією ВООЗ, ті, кому за 75. У цьому віці, якими б вони здоровими не були, імунна система падає. Їм потрібно уникати масового скупчення людей – менше ходити на ринки, магазини", – вважає Крамарєв.

Але якщо все-таки є необхідність вийти, медик радить до і після відвідування громадських місць обробляти ніс.

"До виходу на вулицю я б порадив змащувати слизову носа спеціальними препаратами, які покриють слизову та не дадуть вірусу проникнути всередину. А після – промивати ніс сольовим розчином. Мити руки потрібно ретельно – дезінфікувальними розчинами або просто милом. І не чіпати очі, ніс, рот брудними руками", – пояснює експерт.

Новини
Госпіталізованому з "коронавірусом" на Закарпатті поставили діагноз

Дітей поки не включають до групи ризику, але для профілактики лікар вважає не зайвим вживати тих самих заходів. "Поки ще не вивчено, чому, але серед потерпілих немає дітей. І навіть якщо малюки й підлітки інфіковані, вони, за даними китайських медиків, не хворіють. Але я все-таки рекомендував би неповнолітнім уникати відвідування громадських місць і дотримуватися правил гігієни", – говорить Крамарєв.

Він також радить всім тимчасово відмовитися від поїздок в країни, де є осередки коронавірусу. "Уже названі 36 країн, де є хворі. Оскільки про цю хворобу ще ніхто в світі до пуття нічого не знає, важко спрогнозувати, коли закінчиться ця біда", – каже він.

"Вітаміни, часник і цибуля не допоможуть"

Традиційні для нас методи "боротьби" з інфекціями, як-от часник, цибуля й навіть посилені дози вітамінів, проти коронавірусу COVID-19 не допоможуть", – переконує лікар-інфекціоніст Євген Щербина.

Старим краще утриматися від походів у магазини

Старим краще утриматися від походів у магазини

liga.net

"Припущення, що вітамін С (який у нас звикли пити пачками під час інфекцій) підвищує опірність організму, визнали неправильним ще наприкінці 70-х років минулого століття. Тоді проводили дослідження і з'ясували, що його ефективність мінімальна. Навіть у разі вживання мегадоз вітаміну С або мінералів тривалість хвороби може скоротитися максимум на пів дня. А про часник і говорити не варто. Це все марно", – вважає експерт.

За його словами, нинішня ситуація небезпечна тим, що коронавірус не окремє захворювання з особливими ознаками, а тому його важко діагностувати. Крім того, немає ефективного лікування.

"Поки коронавірус важко виявити, оскільки його симптоми – висока температура, нежить, кашель і затруднене дихання – характерні для всіх вірусних інфекцій. У нас і так в країні не дуже великі можливості швидкої діагностики. Немає легкого способу визначити, який цей тип коронавірусу. І якщо він з'явиться у нас, максимум, що побачать наші лікарі – важку форму ГРВІ. І ефективного лікування ще не розроблено. Те, що китайці зараз експериментують, ще не означає, що воно працює на 100%", – говорить Щербина.

Новини
Що потрібно знати про коронавірус: Супрун провела лікнеп українцям

Він сподівається, що з настанням тепла інфекція ущухне. "Вірус не любить протягів, а взимку люди в закритих приміщеннях. Тож я рекомендував би ще й постійні провітрювання. А взагалі, я раджу своїм пацієнтам під час хвороби надягати маску, щоб не занедужали інші члени сім'ї. Чи не цілувати дітей, та й взагалі не цілуватися, якщо хворий кашляє. Але ж цього ніхто не виконує. Спробуйте виконувати хоча б примітивні рекомендації. Це шанс не підхопити будь-який вірус", – підсумував лікар.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Касьянова Ірина Касьянова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі хвороба
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги