Без паніки не буде дефіциту: по чому "вдарить" карантин в Україні

Карантин в Україні, запроваджений через коронавірус COVID-19, не призведе до дефіциту продуктів в магазинах, якщо люди не почнуть панікувати і скуповувати товари "про запас".

Про це попередив в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. При цьому він визнав, що карантин може "вдарити" по слабких місцях у логістиці.

Зубко пояснив, що кожен магазин забезпечує певну кількість товарів для щоденного споживання.

"Тобто, супермаркети не тримають на своїх полицях місячний запас продуктів. А коли виникають такі панічні настрої, то люди купують "наперед". І це може викликати відсутність якихось продуктів. Особливо, чомусь, це б'є по цукру, по крупах, по гречці", – зазначив він.

Зубко наголосив, що тільки додатковий попит може викликати зникнення з полиць деяких продуктів, і головне – щоб магазини могли вчасно забезпечити їхнє підвезення.

"Ось по чому б'є карантин – то якраз по логістиці", – уточнив ексчиновник.

Так, за його словами, "слабкі місця" зараз можуть виявити в Міністерстві інфраструктури. Зокрема, це стосується забезпечення залізничних перевезень.

Продуктів в Україні вистачить на всіх. Головне – не панікувати supermarketnews.com

Раніше OBOZREVATEL вже писав про те, як коронавірус вплинув на життя українців: люди почали менше подорожувати, частіше замовляти продукти з доставкою, а в офісах відправляють працівників у відпустку і працювати віддаленно.

Крім того, паніка на тлі оголошення карантину через коронавірус і обвал цін на нафту за кілька днів призвели до падіння курсу гривні.

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